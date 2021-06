E3 2021, Nintendo e Microsoft presentazioni migliori a furor di popolo

Nintendo e Microsoft sembrano la risposta alla domanda che torna a fare capolino ogni anno: chi è che ha davvero “vinto” l’E3 del 2021?

Ogni volta che finisce una E3, la discussione si sposta su chi l’abbia “vinta”: il consenso generale, per l’edizione 2021, sembra puntare su Nintendo e Microsoft, ma c’è una miriade di altre opinioni sull’evento annuale. Stando alla giuria ufficiale, comprensiva di editori da IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+ e Game Bonfire, la casa delle console in verde è stata la migliore. A quanto pare, il gioco più atteso è Forza Horizon 5. Potremmo chiuderla qui, ma per quanto grandioso si sia rivelato l’ultimo Direct ci viene naturale chiedersi quali siano stati i numeri effettivi in fatto di views.

Una “bromance” invincibile: Nintendo e Microsoft trionfano all’E3 2021

Tra Nintendo e Microsoft, la presentazione più popolare pare essere il Direct in questione. Stando ai dati raccolti da Stream Hatchet, la Grande N sembra aver “dominato” la lista di conferenze, con il picco di visualizzazioni intorno ai tre milioni di spettatori. Tenete a mente che i dati contenuti nel tweet che riportiamo qui sotto combinano i risultati di YouTube a quelli di Twitch. Le posizioni dalla terza alla quinta vanno rispettivamente ad Ubisoft, Square-Enix e Devolver Digital. Con un retweet, quest’ultima ha definito “semplicemente folle” il risultato raggiunto durante la fiera.

Anche per la medaglia d’argento c’è ampiamente di che gioire. Phil Spencer, sempre sportivo, ha notato quanto si trattasse dell’E3 più seguita di sempre per il team di Xbox, congratulandosi con tutti per il grande lavoro svolto. La pandemia avrà anche alleggerito l’abbuffata di giugno, ma senza dubbio non possiamo far altro che congratularci con lo chef per un secondo piatto di verdure da manuale e per un dessert in rosso adatto ai gusti di tutti. Senza escludere la piccantezza di Devolver Digital, perché no.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’ultima E3? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.