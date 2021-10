Pineapple Kid: un nuovo arrivo per Game Boy

Per tutti i nostalgici del Game Boy preparatevi perché, a Natale, potrete arricchire la vostra collezione di cartucce con Pineapple Kid

A quanto pare il caro vecchio Game Boy, sviluppato dal team guidato dal buon Gunpei Yokoi alla fine degli anni Ottanta, non è ancora pronto per andare in pensione e Pineapple Kid è qui per ricordarlo a tutti i fan di quella storica console! Ma cerchiamo di capire un po’ meglio di che cosa si tratta.

Pineapple Kid: un Game Boy per Natale

Negli ultimi anni i titoli per Game Boy non sono stati esattamente una novità, visti i numerosi esempi, e Pineapple Kid della Bitmap Soft ne è la prova tangibile. Si tratta di un titolo sviluppato da due fratelli, un po’ come è stato per Cuphead, con ben 70 livelli labirintici da esplorare e persino una storia di fondo.

Gli ananas hanno sempre sognato di avere una vita più felice in un posto chiamato Pineapple Paradise. Si dice che la leggendaria Torre che può garantire il passaggio a Pineapple Paradise appaia una volta ogni 100 anni, ma nessuno ha osato sfidare la Torre, e così la leggenda è diventata solo un racconto

Indovinate dunque a chi toccherà risolvere il mistero di questa Torre? Esatto, 500 punti pronti per voi! I preordini per il titolo, giocabile anche sulla versione a colori che sull’Advance, sono già disponibili da qualche giorno, ma arriverà comunque per Natale giusto in tempo per essere messo assieme ai regali sotto l’albero. Perfetto da scartare e da giocare mentre ci si riscalda vicino al camino!

In ogni caso, se proprio non riuscite ad aspettare fino a quel fatidico giorno, che ne dite di andare a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!