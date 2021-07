Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Quando si parla dello SNES vengono in mente i giochi migliori, ma siamo sicuri che sia sempre stato retrogaming di qualità?

Provocazioni a parte, lo SNES doveva raccogliere la pesante eredità del precedente NES, casa indubbia di alcuni dei giochi migliori, e dobbiamo dire che ce l’ha fatta benissimo confermandosi come una delle console simbolo del retrogaming. Per non parlare della console war con Sega ed il suo Mega Drive, ma diciamo che per questa volta possiamo lasciar stare. Forte di un design davvero accattivante (un po’ meno quello della versione americana) e di un pad considerato tra i migliori di sempre, questa console è arrivata fino ai giorni nostri con un treno di nostalgia, qualche lacrima di bambino ed anche in una versione mini con tutti i pro ed i contro del caso.

16 bit di glorie e dolori: non è bello solo perché retrogaming

Nonostante sia stato la tana del primo Mario Kart, della sua primordiale trilogia rivista e corretta secondo gli standard dei 16 bit, di giochi di ruolo come l’eccezionale Chrono Trigger oppure il più classico Breath of Fire, il Super Nintendo ha comunque “ospitato” al suo interno dei titoli abbastanza dimenticabili. Tra questi c’è il pessimo Shaq Fu con protagonista Shaquille O’Neal, il cristianissimo Super 3D Noah’s Ark che altro non era se non una mod di Wolfenstein, il discutibile, quanto fecale, Boogerman: A Pick and Flick Adventure (originariamente per SEGA Mega Drive) e addirittura il “mitico” Cool World (tratto dal film Fuga dal mondo dei sogni di Ralph Bakshi) che, per quanto brutto, è un cult nel mercato dell’usato raggiungendo cifre davvero esagerate.

Per fortuna il catalogo del Super Nintendo si è arricchito di altre conversioni come Mickey Mania oppure Asterix & Obelix e di titoli davvero interessanti come il curioso Zombies Ate My Neighbors, il fantasioso Disney’s Magical Quest, o l’inquietante avventura grafica horror Clock Tower che meritano sicuramente qualche minuto del vostro tempo. Certo, in tutto questo tributo di pixel e suffissi “Super” adottati a serie già note, come Bomberman, Castlevania, Metroid e così via al contrario di altre come Mega Man e Kirby, la carne al fuoco è parecchia e cucinarla tutta sarebbe stato davvero impossibile. Abbiamo dunque fatto una piccola selezione di titoli che, soprattutto al giorno d’oggi, possono ancora regalare tante emozioni. Partiamo!

The Legend of Zelda: A Link to the Past – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Se volete un motivo per recuperare questa gloriosa console e rivivere le avventure di Link, soprattutto con l’uscita della remastered in HD di Skyward Sword, allora questo è il titolo che fa per voi. Un gioco che definire capolavoro è davvero riduttivo e che è andato ad influenzare più che pesantemente tutti i titoli successivi della saga, incluso il suo sequel per 3DS A Link Between Worlds, ed un migliaio di altri giochi simili. Pietra miliare da giocare e rigiocare sempre, comunque e ovunque!

Donkey Kong Country – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Tripletta imprescindibile per tutti gli amanti del buon vecchio platform. Una serie, quella dei Country, che ha visto il primo, il secondo ed il terzo capitolo avvicendarsi sulla mitica 16 bit di casa Nintendo a circa un anno di distanza l’uno dall’altro prima di approdare su Wii, Wii U, 3DS e Switch. Certo che ne è passato di tempo da quando, il nostro scimmione preferito, dominava i cabinati delle vecchie sale giochi nipponiche e non.

Super Mario World – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Poteva mancare il beniamino per eccellenza di casa Nintendo? Ma ovviamente no! In questo seguito diretto di Super Mario Bros. 3 i due fratelli idraulici decidono di prendersi una vacanza, ma scoprono che l’irriducibile Bowser ha rapito la Principessa Peach ancora una volta e toccherà a loro salvarla. Ad aiutarli in questa avventura a Dinosaur Land sarà Yoshi, che qui fa la sua prima apparizione e che ritroveremo anche sull’avventura per Nintendo 64, che si rivelerà essere un preziosissimo alleato.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Ovvio prequel di Super Mario World, l’avventura vede come protagonisti un Baby Mario ed un Baby Luigi intenti ad essere trasportati dalla cicogna fino a quando Kamek rapisce il piccolo Luigi mancando di poco Mario che cade e finisce nella terra degli Yoshi. Da lì partirà una pastellosa avventura tra le sempreverdi melodie di Koji Kondo, uova da lanciare, tantissimi mondi da esplorare e segreti da svelare per un livello di difficoltà che non ha nulla a che invidiare con il capitolo precedente.

EarthBound – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Strano, fantascientifico, a tratti horror e non è Stranger Things! Si tratta infatti di uno dei GDR più curiosi ed appassionanti mai apparsi su questa console. Qui vestiremo i panni del piccolo Ness, capito il gioco di parole?, che grazie ai suoi poteri psichici, dovrà farsi strada lungo le pieghe di un mistero che circonda un meteorite precipitato nella sua cittadina. Non occorrono altre parole, fatevi un grande piacere e provate questo caposaldo che ha fatto scuola anche per i titoli moderni.

Super Star Wars: The Empire Strikes Back – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Da uno dei migliori film della trilogia originale di George Lucas poteva mancare una versione curata dalle Grande N? Anche in questo caso la risposta è negativa! Qui si ripercorrerà le vicende narrate nella pellicola, con le dovute “correzioni” e libertà videoludiche del caso, impersonando l’imprescindibile Luke Skywalker, il mitico Han Solo ed il fedele Chewbecca. Inoltre sarà anche possibile usare la Forza e guidare dei mezzi come lo Snowspeeder sui ghiacci del pianeta Hoth. Che aspettate a recuperarlo giovani Padawan?

Killer Instinct – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Tra i tanti grandi assenti dello SNES Mini, Killer Instinct è un picchiaduro di tutto rispetto che consigliamo caldamente a chi ha apprezzato serie immortali ed intramontabili come Mortal Kombat oppure Tekken. Qui, mostruosi e bizzarri avversari, se se suoneranno di santa ragione per un torneo indetto dalla Ultratech che vuole testare tecnologie aliene e soldati robot contro bersagli in carne ed ossa.

Star Fox – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Prima apparizione del pilota Fox McCloud e dei suoi compari Peppy Hare, Slippy Toad e Falco Lombardi che, dietro alle cloche dei loro veicoli, dovranno dar battaglia allo scienziato pazzo Andross ed alle tante schiere di nemici. Eccezionale sparatutto tridimensionale, soprattutto se consideriamo che eravamo nei primissimi anni Novanta, che procede a velocità davvero vorticose ed un’asticella della difficoltà che metterà alla prova anche i giocatori più esperti.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Se pensavate che il nostro baffuto eroe fosse solo un idraulico che salta da un platform all’altro vi sbagliavate di grosso e questo particolare titolo ne è la prova lampante. Improbabili alleanze tra personaggi, riferimenti alle saghe Nintendo e curiosi nemici vi aspettano dunque in questo titolo realizzato in collaborazione con Square, una certa influenza Final Fantasy è piuttosto evidente, che vi invitiamo a riscoprire se già non l’avete fatto.

Wolfenstein 3D – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Della serie “anche Nintendo voleva la sua fetta di torta” con il porting di una delle serie più amate e vive ancora oggi grazie ai capitoli firmati dalla Bethesda. Dubitiamo seriamente che esista ancora qualcuno che, nella community dei videogiocatori, non abbia mai provato o sentito parlare di questa “versione” della Seconda Guerra Mondiale.

Wild Guns – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Rivisitazione molto più steampunk e piena di pallottole futuristiche del vecchio West, con tanto di robottoni pistoleri e nemici a volontà! In questo sparatutto cooperativo si potrà scegliere se interpretare la bella Annie oppure il tostissimo Clint per affrontare le schiere di banditi comandate dal perfido Kid. Citazioni western a parte, se siete alla ricerca di adrenalina e caricatori da svuotare a tutto spiano, allora, siete capitati nel gioco giusto.

F – Zero – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Vi piacciono le corse di macchine velocissime? E magari anche i paesaggi fantascientifici? Se la vostra risposta è sì, allora, questo titolo potrebbe fare al caso vostro! Ambientato in un futuro distopico, la Terra è stata “finalmente” conquistata da degli alieni ai quali mancava però un momento di svago per distrarsi un po’ dai loro piani di conquista dell’intera galassia. Risultato? Una folle corsa su questi veicoli, detti F – Zero, pilota contro pilota. Primo capitolo di questa velocissima saga da gustarsi ai mille all’ora.

Secret of Mana – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Tra i migliori JRPG di sempre, oltre che tra quelli usciti su questa console, Secret of Mana è uno degli spin off più riusciti ed amati della famosissima serie di Final Fantasy. Appassionante, colorato, divertente ed immersivo, va provato assolutamente ad ogni costo. Più che consigliatissimo per tutti gli amanti del genere!

Street Fighter II – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Ha forse bisogno di presentazioni? Uno dei picchiaduro più celebri degli anni Novanta che, grazie ad un pad come quello del Super Nintendo, permette di rivivere tutte le azioni più acrobatiche e le partite più concitate delle sale giochi direttamente a casa propria. Non per niente è tra i giochi più citati, e visti, in serie come Hi Score Girl.

Joe & Mac – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Se siete cresciuti a suon di platform come Tombi! e serie come Ryu il ragazzo delle caverne, allora non dovreste assolutamente lasciarvi scappare questo curioso titolo ambientato nella preistoria! Naturalmente non stiamo parlando di Far Cry Primal, ma dell’avventura dei due cavernicoli Joe e Mac che, tra membri delle tribù avversarie, dinosauri e tanto umorismo, dovranno salvare le ragazze del loro villaggio che sono state rapite. Se volete date poi uno sguardo anche al seguito intitolato Lost in the Tropics.

Demon’s Crest – Migliori giochi SNES: un bagno nel mare del retrogaming

Se avete adorato un classicone come Ghost ‘n Goblins ed avete una certa predilezione per i giochi con tinte horror, allora date uno sguardo a questo! Nei panni di un demone dovrete cercare di recuperare tutte le pietre degli elementi (Fuoco, Terra, Aria, Acqua, Tempo e Paradiso) e porre fine alla guerra civile che sta distruggendo il Regno dei Demoni.

In conclusione

Eccoci dunque arrivati, finalmente, alla conclusione di questa carrellata di quelli che riteniamo essere alcuni dei migliori giochi per lo SNES e che possono essere tranquillamente inseriti nella lista di ogni appassionato di retrogaming. Dei titoli che hanno subito numerosi porting, in ultimo per Nintendo Switch, e che sono stati anche riadattati per altre console come il Game Boy Advance tra le varie. 16 bit di autentico fuoco che sono stati tra le armi principali di Nintendo nella “Console War” contro Sega. Li conoscevate?

Ad ogni modo, se volete anche voi rivivere queste pixellose avventure al giusto prezzo, magari riadattate, allora cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!