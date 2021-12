TGA 2021 | Annunciato ARC Raiders, lo shooter f2p di Embark Studios

Nel corso dello show dei TGA 2021 tenutosi questa notte è stato presentato anche ARC Raiders, uno shooter free-to-play che pone grande enfasi sulla co-op

Il palco dei The Game Awards 2021 è stato piuttosto prolifico in termini di annunci, novità e graditi ritorni. Dall’annuncio ufficiale del vociferato Star Wars Eclipse, a Warner Bros che svela il suo titolo dedicato a Wonder Woman, da Slitterhead, nuovo horror dai creatori di Silent Hill, al DLC di Cuphead: insomma, ne avete per tutti i gusti. E se volete un riassunto della serata, potete recarvi al nostro banner dedicato cliccando qui. Sul palco dei The Game Awards 2021 è salito anche Embark Studios, neonato studio di sviluppo creato dalle mani di Patrick Soderlund, ex chief designer presso Electronic Arts. Il team ha svelato l’esistenza di ARC Raiders, un shooter sci-fi completamente free-to-play e votato completamente alla co-op.

La storia ci porterà a vivere le gesta di un gruppo di resistenza umana in continua lotta con le soverchianti minacce degli ARC. Il titolo è attualmente stato presentato come uno shooter in terza persona PvE, dove potrete utilizzare armi di vario genere, esplosivi e altri meccanismi di distruzione. La cosa che più ci ha fatto drizzare le orecchie è sicuramente il comparto sonoro e la scelta della musica di accompagnamento del trailer di presentazione, che vi lasciamo qua sotto.

TGA 2021: Embark Studios presenta ARC Raiders con un primo trailer

Il titolo è previsto per il 2022 su PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e GeForce Now, sarà pubblicato da Nexon e, come detto, vi consentirà di inserirvi in questa eterna lotta in cui l’umanità dovrà ricostruirsi dalle basi e trovare il modo di sovrastare gli ARC. Sarà interessante scoprire come sarà gestita la monetizzazione del titolo che, essendo un free-to-play puro, sarà sicuramente presente. Restiamo a vedere!

Avete visto il trailer di presentazione di ARC Raiders svelato sul palco dei TGA 2021? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!