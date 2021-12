The Game Awards 2021: il DLC di Cuphead ha finalmente una data di uscita

Dopo un intermezzo swing ai Game Awards, l’attesissimo DLC di Cuphead ha ottenuto l’attesa data di uscita, sebbene non sia vicinissima

Chiunque stesse seguendo i Game Awards avrà subito notato un dettaglio fondamentale: un “Asbestos Safety Curtain” (“Sipario di sicurezza in amianto”, nel caso) non poteva che venire da Cuphead e il breve brano swing che ne è seguito ha lasciato intendere che la data di uscita del DLC fosse dietro l’angolo. Gli applausi scroscianti dopo la performance hanno confermato che sì, presto l’eponimo protagonista potrà trascinare Mugman e Ms. Chalice in un’altra disavventura nella nuova “isola D.L.C.”. Non sappiamo come il gioco intenda giustificare l’acronimo, ma sappiamo che l’episodio extra si intitola “The Delicious Last Course”.

La data di uscita del DLC di Cuphead: uno dei momenti salienti dei Game Awards

La conferma della data di uscita, in realtà, è stata tenuta per ultima: il trailer si è prima soffermato sull’alternanza tra gameplay e siparietti in stop-motion per mostrare il DLC di Cuphead nella sua interezza. Stando a quanto abbiamo avuto modo di intuire, sarà Chef Saltbaker (“Capocuoco Saliera”) a fare le veci dell’Emporio Cotechino nella campagna principale per vendere armi ed equipaggiamenti. Le schermate rilasciate nelle ore successive hanno confermato inoltre che con l’acquisto del DLC il nuovo personaggio Chalice sarà giocabile anche nella campagna principale. Vi lasciamo alla visione del trailer.

Purtroppo il video conferma che l’attesa durerà ancora un po’: non potremo dare il benservito ai gaglioffi dell’espansione prima del 30 giugno 2022. Se non altro, la varietà tematica non mancherà: oltre ad affiancare scenari innevati alle ambientazioni esistenti come abbiamo visto nei precedenti trailer, ora sappiamo che vedremo anche altre idee di gameplay. Uno dei boss, in particolar modo, riproporrà le fasi shoot-em-up con il pretesto di uno scontro a tema western. Un altro, invece, ci metterà di fronte a un avversario medievale. Insomma, per citare il narratore, “una rissa bolle di sicuro in pentola”.

