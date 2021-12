Nintendo Switch Online: in arrivo il classico per N64, Banjo-Kazooie

Il contagocce della Grande N accelera un po’ il passo: il prossimo titolo N64 in arrivo per Nintendo Switch Online è Banjo-Kazooie

Gli iscritti paganti a Nintendo Switch Online troveranno oggi un nuovo gioco per N64 sotto il loro albero, ma l’arrivo di Banjo-Kazooie previsto a breve ha messo il gioco di ruolo in secondo piano. La pubblicazione in solitaria di Paper Mario, ora disponibile, ha lasciato un prevedibile retrogusto amaro sul palato di chi si aspettava un ritmo di ripubblicazione degno del rincaro sul costo di abbonamento, ed è evidente che con il suo tweet la Grande N abbia voluto correre ai ripari. E l’attesa non sarà nemmeno proibitiva come la celerità nel riproporre i contenuti fino ad ora sembrava suggerire.

Banjo-Kazooie si unirà alla famiglia di Nintendo Switch Online

Il classico di Rare, Banjo-Kazooie, ha fatto scalpore al suo annuncio nella line-up di Nintendo Switch Online proprio in virtù dell’appartenenza del team di sviluppo. Quest’ultimo infatti è ora uno studio di prime parti per conto di Microsoft, e come tale rappresenta la concorrenza del colosso di Kyoto. Se però l’arrivo dell’iconico duo in Super Smash Bros. Ultimate è già stato sorprendente due anni fa, ora a sbalordirci provvede il formato originario (remaster permettendo) di questa avventura. Lo stesso Masahiro Sakurai, nel presentare orso e uccello nel roster del picchiaduro, ci ricordava di procurarci una Xbox One per giocare alle loro avventure. Ora sembrerebbe però che non sia più necessario.

Guh-huh! Parti per il Monte Spirale in Banjo-Kazooie, che si unirà al catalogo di titoli per Nintendo 64 di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo a gennaio! pic.twitter.com/nGpa3c8nX2 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) December 10, 2021

Non abbiamo un giorno preciso, come potete vedere, ma se non altro possiamo aspettarci una cadenza un po’ più sostenuta nei mesi a venire. Tra i titoli ancora nel limbo del “prossimamente”, come ci ricorda il trailer originale del pacchetto aggiuntivo, figurano ancora Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf e F-Zero X. Non sappiamo cosa altro aspettarci (o se aspettarci qualcosa) nei mesi a venire, ma in caso di annunci non mancheremo di tenervi aggiornati; per ora, ci congediamo con un semplice “guh-huh”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo insperato annuncio?