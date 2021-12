The Game Awards 2021: ecco tutti i vincitori

Ansiosi di sapere quali sono i migliori giochi dell’anno? Scoprite con noi tutti i vincitori dell’ultimo The Game Awards 2021 in questo nostro speciale

I The Game Awards rappresentano un’appuntamento unico per tutti i videogiocatori del mondo. Ogni anno infatti l’industria videoludica celebra questo mondo nella splendida cornice del Microsoft Theater nella città di Los Angeles. Da qualche tempo tuttavia, un po’ tutti gli eventi hanno dovuto riconvertirsi al digitale, TGA compresi. L’edizione di quest’anno si è rivelata particolarmente avvincente, vuoi per gli annunci di nuovi titoli, vuoi per l’attesa rivelazione del Game of The Year oppure ancora per i vincitori dei premi relativi alle diverse categorie. Andiamo a vedere insieme quali sono stati tutti i vincitori di questo The Game Awards 2021.

Un 2021 ricco di titoli

L’evento è stato un successo ancora prima di cominciare. Come spesso accade infatti, alcune anticipazioni avevano già da subito fomentato il pubblico riguardo potenziali nuovi annunci svelati durante l’evento. E quale occasione migliore dunque per mostrare titoli del calibro di Star Wars Ecplise?

Nel corso della manifestazione abbiamo potuto godere della presentazione di molti nuovi giochi grazie alla sempre gradita presenza del buon Geoff Keighley. Lo stesso Keighley, insieme ad altri personaggi dell’industria e dello spettacolo, ci ha inoltre accompagnato nella scoperta dei vincitori dell’ambita statuetta dei TGA. Non perdiamo altro tempo e vediamo tutte le nomination con i rispettivi vincitori dei The Game Awards 2021.

Miglior Game Direction – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Questa categoria rientra di diritto tra le più importanti. È qui che vengono premiati tutti i giochi con una visione creativa originale, ovvero quei titoli che hanno innovato non solo nel game design, ma anche nella direzione artistica e produttiva. I titoli nominati per questa categoria sono:

-Deathloop

-It Takes Two

-Returnal

-Psychonauts 2

-Ratchet and Clank Rift Apart

Vincitore: DEATHLOOP

Miglior storia – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Ogni gioco è un mondo da scoprire e una concretizzazione della fantasia degli autori. In questa categoria vengono premiati i giochi che hanno stupito e innovato nel campo dello storytelling e della narrativa utilizzata. I titoli che meritano di competere per la miglior storia sono:

-Deathloop

-It Takes Two

-Life is Strange True Colors

-Marvel’s Guardians of The Galaxy

-Psychonauts 2

Vincitore: MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

Miglior direzione artistica – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Il premio per la direzione artistica è un traguardo ambito per molti sviluppatori. Il premio viene assegnato per aver raggiunto nuove vette creative e tecniche nell’ambito del design e dell’animazione. I titoli candidati sono i seguenti:

-The Artful Escape

-Deathloop

-Kena Bridge of Spirits

-Psychonauts 2

-Ratchet and Clank Rift Apart

Vincitore: DEATHLOOP

Miglior colonna sonora – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Senza il fattore audio i videogiochi comunicherebbero la metà. Nella categoria miglior colonna sonora rientrano tutti i giochi con delle musiche memorabili, inclusi tutti brani originali. Tra le nomination abbiamo anche una nostra vecchia conoscenza, parliamo di Cyberpunk 2077:

-The Artful Escape

-Cyberpunk 2077

-Deathloop

-Marvel’s Guardians of The Galaxy

-Nier Replicant Ver.1.22474487139

Vincitore: NIER REPLICANT

Miglior audio design – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Ancora un premio per l’audio. Questa volta vengono ricompensati i titoli con il miglior audio in-game e il miglior sound design, importantissimi per l’immersione del giocatore. A sorpresa troviamo un titolo automobilistico, ovvero Forza Horizon 5. Vediamo insieme le nomination:

-Deathloop

-Forza Horizon 5

-Ratchet and Clank Rift Apart

-Resident Evil Village

-Returnal

Vincitore: FORZA HORIZON 5

Miglior performance – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Nella categoria miglior performance troviamo tutti gli attori che hanno contribuito a dare vita ai personaggi che amiamo tramite il loro voice-over e la loro performance attoriale nelle sessioni di motion/performance capture. Qui di seguito le rispettive nomination:

-Erika Mori / Alex Chen (Life is Strange True Colors)

-Giancarlo Esposito / Anton Castillo (Far Cry 6)

-Jason Kelley / Colt Vahn (Deathloop)

-Maggie Robertson / Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

-Ozioma Akagha / Julianna Blake (Deathloop)

Vincitore: MAGGIE ROBERTSON / LADY DIMITRESCU (RESIDENT EVIL VILLAGE)

Miglior titolo con tematiche sociali – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

I videogiochi sono un potenze mezzo espressivo. In questa categoria troviamo tutti i titoli che hanno contribuito a dare una propria e originale visione del mondo tramite dei forti messaggi sociali. Ad esempio Life is Strange affrontando il tema dell’empatia. Scopriamo insieme tutti i titoli in nomination:

-Before your eyes

-Boyfriend Dungeon

-Chicori A Colorful Tale

-Life is Strange True Colors

-No Longer Home

Vincitore:

Miglior ongoing game – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

In questa sezione vengono solitamente premiati i giochi pensati per essere sostenuti e aggiornati nel tempo con nuove stagioni, mappe e altri contenuti. Ovvero quelli che chiamiamo Game as a Service (GaaS). Ecco le candidature per questa categoria:

-Apex Legends

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-Genshin Impact

-Call of Duty Warzone

Vincitore: FINAL FANTASY XIV ONLINE

Miglior indie – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Nella categoria miglior indie troviamo tutti i titoli sviluppati al di fuori del tradizionale sistema di produzione e pubblicazione mainstream che hanno raggiunto un particolare traguardo in termini di avanzamento tecnico, ma soprattutto creativo. Di seguito le nomination:

-12 Minutes

-Death’s Door

-Inscryption

-Kena Bridge of Spirits

-Loop Hero

Vincitore: KENA BRIDGE OF SPIRITS

Miglior gioco mobile – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Non poteva mancare nel panorama videoludico odierno una premiazione che desse risalto anche al lato mobile. Ecco quindi premiato il migliore titolo pubblicato per mobile devices. Vediamo le nomination in questa categoria:

-Fantasian

-Genshin Impact

-League of Legends Wild Rift

-Marvel Future Revolution

-Pokémon Unite

Vincitore: GENSHIN IMPACT

Miglior supporto della community – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Qui vengono premiati i titoli che hanno ricevuto il miglior supporto dalla propria community in termini di trasparenza e responsività. Incluse le attività nei social e update/patch rilasciate. Di seguito tutte le nomination:

-Apex Legends

-Destiny 2

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-No Man’s Sky

Vincitore: FINAL FANTASY XIV ONLINE

Miglior innovazione nell’accessibilità – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Altra categoria molto importante. Qui vengono premiati infatti tutti i titoli che innovano con feature e tecnologie atte a rendere il videogioco fruibile e accessibile da un pubblico ancora più vasto. Scopriamo le candidature per questo importante premio:

-Far Cry 6

-Forza Horizon 5

-Marvel’s Guardians of The Galaxy

-Ratchet and Clank Rift Apart

-The Vale Shadow of The Crown

Vincitore: FORZA HORIZON 5

Miglior titolo VR / AR – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Inutile aggiungere altro. In questa sezione troviamo le migliori esperienze giocabili in realtà virtuale o aumentata, a prescindere dalla piattaforma. Ecco le nomination:

-Hitman 3

-I Expect You to Die 2

-Lone Echo 2

-Resident Evil 4

-Sniper Elite VR

Vincitore:

Miglior gioco action – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

In questa categoria abbiamo una discreta selezione di giochi improntati all’action, in particolar modo al combattimento. Vediamo insieme i titoli concorrenti con il rispettivo vincitore:

-Back 4 Blood

-Chivalry 2

-Deathloop

-Far Cry 6

-Returnal

Vincitore: RETURNAL

Miglior action adventure – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

A differenza del premio precedente, adesso vediamo il migliore tra diversi titoli che combinano la componente action con la libertà esplorativa e il puzzle solving, in breve ciò che chiamiamo comunemente action adventure. Ecco la lista con le nomination:

-Marvel’s Guardians of The Galaxy

-Metroid Dread

-Psychonauts 2

-Ratchet and Clank Rift Apart

-Resident Evil Village

Vincitore: METROID DREAD

Miglior RPG – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Scopriamo in questa categoria qual è stato il migliore tra i titoli ruolistici del 2021. Ovvero giochi progettati con una forte personalizzazione dell’esperienza, oltre ovviamente alla progressione. Incluse imponenti modalità multigiocatore. Di seguito tutte le nomination in questione:

-Cyberpunk 2077

-Monster Hunter Rise

-Scarlet Nexus

-Shin Megami Tensei V

-Tales of Arise

Vincitore: TALES OF ARISE

Miglior picchiaduro – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Non potevano mancare in questo appuntamento i picchiduro. Questo genere che ha fatto la storiba del videogioco è riuscito a innovarsi nel corso dei suoi lunghi anni alle spalle, arrivando a regalarci titoli del calibro di Guilty Gear Strive. Vediamo insieme le nomination:

-Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles

-Guilty Gear Strive

-Melty Blood Type Lumina

-Nickelodeon All-Star Brawl

-Virtua Fighter V Ultimate Showdown

Vincitore:

Miglior titolo per famiglie – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Scopriamo ora diversi giochi per famiglie. Si tratta di titoli appropriati per il gioco in compagina, a prescindere dal genere e dalle piattaforma. Di seguito tutte le candidature:

-It Takes Two

-Mario Party Superstars

-New Pokémon Snap

-Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

-Warioware Get it Toghether!

Vincitore:

Miglior sim/strategy – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

In questa categoria rientrano tutte le produzioni con una intenzione simulativa, che sia in tempo reale o a turni. Inoltre, sono stati accorpati anche titoli strategici. Scopriamoli tutti nella lista seguente:

-Age of Empires IV

-Evil Genius 2 World Domination

-Humankind

-Inscryption

-Microsoft Flight Simulator

Vincitore:

Miglior titolo sportivo / racing – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Qui troviamo invece i titoli con sport tradizionali e non tradizionali, oltre che i classici e amatissimi racing game. Ecco le candidature per il premio:

-F1 2021

-FIFA 22

-Forza Horizon 5

-Hot Wheels Unleashed

-Riders Republic

Vincitore: FORZA HORIZON 5

Miglior multiplayer – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Eccoci in una delle tipologie di gioco più seguite da tutti i giocatori. Tra i titoli seguenti troviamo le migliori esperienze multiplayer in termini di gameplay e design, incluso il co op. Ancora una volta, a prescindere dalla piattaforma o dal genere:

-Back 4 Blood

-Knockout City

-It Takes Two

-Monster Hunter Rise

-New World

-Valheim

Vincitore: IT TAKES TWO

Miglior content creator – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Tra le nuove categorie di questi ultimi anni troviamo il premio al miglior content creator. In un contesto di continua evoluzione delle piattaforme dedicate allo streaming, vediamo quali sono stati i content creator e gli streamer che hanno avuto un importante e positivo impatto sulle community nel 2021:

-Dream

-Fuslie

-Gaules

-Ibai

-Grefg

Vincitore: DREAM

Miglior debutto indie – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

A differenza del premio per il miglior indie, adesso scopriamo qual è stato il miglior gioco di debutto tra tutti i nuovi studi di sviluppo indipendenti. Scopriamo tutte le candidature di seguito:

-The Artful Escape

-The Forgotten City

-Kena Bridge of Spirits

-Sable

-Valheim

Vincitore:

Gioco più atteso – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

Il seguente riconoscimento va al titolo, non ancora uscito, che ha dimostrato di possedere le carte in regola per spingere i limiti del medium videoludico ancora più in la. Scoriamo qual è il titolo più atteso dai giocatori:

-Elden Ring

-God of War Ragnarok

-Horizon Forbidden West

-Il sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild

-Starfield

Vincitore:

Categoria eSports – The Game Awards 2021: tutti i vincitori

In questa parte vediamo i restanti premi conclusivi dedicati al mondo degli eSports. Partiamo dal miglior gioco eSports. Nella lista dei titoli che hanno saputo offrire la migliore esperienza eSports ai giocatori (inclusi tornei, supporto della community e update), figurano CoD, CSGO, DOTA 2, LoL e Valorant. Il vincitore tra questi è:

–

Per quanto riguarda invece il miglior atleta eSports, quello che ha saputo distinguersi tra gli altri per le sue doti da pro player è stato:

–

Tra i migliori team eSports (non l’intera organizzazione) è stato eletto quello con la condotta e la performance più stupefacente del 2021. Il vincitore in questione è:

–

Per il miglior coach eSports invece, il premio è stato assegnato a:

–

Questo ultimo premio viene assegnato al miglior evento eSports. Ovvero l’evento che ha saputo coinvolgere maggiormente giocatori e pubblico nella sessione di uno o più giorni. Il vincitore è:

–

Celebrare il videogioco

Come abbiamo potuto vedere tramite le assegnazioni dei premi ai vincitori di questo The Game Awards 2021, il videogioco è sempre di più parte integrante della società contemporanea. Che sia per passare il tempo in relax oppure per lavoro, questo strumento straordinario è mutato nel corso del tempo per diventare un mezzo espressivo autonomo. Ne testimoniano le tante nuove categorie aggiunte nel corso dei precedenti TGA. Concludendo questo speciale, non perdiamo l’occasione di ringraziarvi per averci seguito sulle nostre pagine e darvi l’arrivederci alla prossima occasione.

