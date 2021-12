TGA 2021: Warner Bros annuncia il gioco di Wonder Woman

Nel corso dei TGA 2021, Warner Bros ha annunciato che Monolith Productions è attualmente al lavoro su di un gioco dedicato a Wonder Woman

La nottata che è stata caratterizzata dai TGA 2021 ha riservato, come promesso dallo stesso Geoff Keighley nei giorni scorsi, da un corposo numero di annunci legati a titoli inediti. E tra questi troviamo il nuovo lavoro firmato Monolith Productions, che come confermato da Warner Bros, è al lavoro su di un gioco dedicato a Wonder Woman. Il lavoro degli autori di La Terra di Mezzo: Shadow of Mordor e La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, è stato ufficialmente mostrato al pubblico per mezzo di un breve teaser trailer, che come sempre vi proponiamo all’interno della news.

Wonder Woman: il gioco annunciato durante i TGA 2021

Al momento sono poche le notizie che sono state diffuse in merito al titolo, di cui ovviamente non abbiamo al momento una data di lancio ufficiale. Warner Bros ha comunque confermato che il gioco utilizzerà il Nemesis System già visto nei due giochi ambientati nella Terra di Mezzo.

Il meccanismo, stando alle note che hanno accompagnato il reveal, permetterà ai giocatori di rafforzare i legami tra alleati e nemici, man mano che andremo avanti nell’avventura, che ci vedrà partire come eroici guerrieri, fino a condurci al livello di leader affermato.

Il gioco di Wonder Woman annunciato durante i TGA 2021 sarà, come prevedibile, un action open world, e sarà basato su di una storia completamente originale, ambientata all’interno dell’universo DC, e vedrà il giocatore calarsi nei panni di Diana di Themyscira. Il nostro compito sarà quello di riunire la sua famiglia di Amazzoni ed il genere umano del mondo moderno.

Siete curiosi di saperne di più in merito?