Ormai è ufficiale: Star Wars Eclipse è stato annunciato ai TGA 2021. Il gioco era già stato oggetto di parecchi rumors non molto tempo fa, e finalmente queste voci hanno trovato conferma nel trailer presentato agli Awards del 9 dicembre. La casa produttrice Quantic Dream è nota ai più per titoli di avventura grafica come Heavy Rain e Detroit: Become Human, e Star Wars Eclipse rappresenterebbe una novità per l’azienda (come gioco action).

TGA 2021: ecco cosa sappiamo di Star Wars Eclipse

La rivelazione di Star Wars Eclipse ai TGA 2021 è stata accompagnata da un trailer che ha mostrato le prime immagini del gioco. Nel trailer si vedono chiaramente Yoda e il pianeta Naboo, oltre all’introduzione di nuovi personaggi e nuovi pianeti probabilmente esplorabili (il gioco sarà probabilmente un open world). All’inizio dell’anno Disney aveva annunciato la fine dell’esclusività della collaborazione con Electronic Arts per quanto riguarda i videogames a tema Star Wars, e ciò si è già visto con l’annuncio del DLC di Star Wars The Old Republic (la cui uscita è stata rinviata all’inizio del 2022) prodotto da BioWare (e il remake di Star Wars Knights of the Old Republic di Aspyr Media).

Star Wars Eclipse non ha ancora una precisa data d’uscita, ma sappiamo che il gioco è ancora agli albori del suo sviluppo. Il gioco sarà ambientato nell’età d’oro degli Jedi, quella dell’Alta Repubblica (circa 800 anni prima della caduta della Vecchia Repubblica, e 200 anni prima degli eventi osservati nel primo capitolo della trilogia prequel dei film di Star Wars, La minaccia fantasma). Il gioco potrebbe essere una esclusiva PlayStation e PC (come era stato Detroit: Become Human) ma su questo ancora non ci sono notizie certe. Il trailer non mostra un vero e proprio gameplay, perciò per vedere come sarà effettivamente il gioco dovremo pazientare ancora un po’.

