TGA 2021: trailer di Slitterhead, gioco horror dal creatore di Silent Hill

Durante i TGA 2021 Keiichirou Toyoama ha mostrato il suo nuovo gioco horror anticipato da tempo, e creato con il proprio studio indipendente: esso si chiamerà Slitterhead

Era ormai da tempo che si attendevano notizie circa l’arrivo di un nuovo gioco di Silent Hill. I rumor a riguardo si sono inseguiti nel corso di questi anni, ma le opzioni erano davvero numerose: si pensava a dei fantomatici remake in programma, o anche remaster e giochi che avrebbero figurato un ruolo anche per Kojima dietro la serie, dopo la parentesi con la demo rilasciata anni fa e poi successivamente mai sviluppata ulteriormente. Stanotte, nel corso dei The Game Awards, c’è stata una novità importante che ha scosso i fan della nota serie horror, grazie all’annuncio ai TGA 2021 del nuovissimo gioco dai creatori di Silent Hill: si tratta di Slitterhead.

Il trailer di Slitterhead mostrato ai TGA 2021

La nuova opera di Keiichirou Toyama, autore non solo della celebre saga di Silent Hill, ma anche di SIREN e Gravity Rush, è nata mediante il suo neonato studio di sviluppo, il Bokeh Game Studio. Esso fu fondato dopo che il team di Japan Studio di Sony Interactive Entertaiment ha dovuto chiudere i battenti, per via delle aspirazioni in continua evoluzione presso la compagnia. Dopo la creazione di un proprio studio, Toyoama aveva sin dall’inizio fornito alcune piccole indiscrezioni relative ai connotati che avrebbe avuto la sua nuovissima opera, rimarcandone soprattutto un gameplay dalla natura action adventure e horror, attraendo non poco i fan a conoscenza dei suoi lavori precedenti.

Ai TGA 2021, Toyoama ha presentato il trailer di Slitterhead, tornando così a rivivere la prima esperienza che lo ha lanciato nella sua carriera di director, quando aveva trovato il successo nel 1999 con Silent Hill, il suo primo gioco horror. Nel trailer del gioco l’ambientazione sembra essere situata in mezzo alle zone più povere di Hong Kong, con delle inquietanti atmosfere in sottofondo che si evidenziano sin dall’inizio del video. Vengono mostrati dei mostri deformi e dall’aspetto ripugnante, che vanno ad attaccare la popolazione per le strade della città.

Le creature possiedono dei visi squarciati interamente da gigantesche bocche, con cui vanno poi a divorare i malcapitati. In aggiunta, su Slitterhead ci sarà anche il combattimento. Questo aspetto era già stato anticipato in alcune precedenti affermazioni di Toyoama, e il video trailer ne dà un primo assaggio. Possiamo vedere dunque una persona con indosso un casco e abiti da moto, mentre fende i vari esseri con una spada che è riuscito a creare solidificando il proprio sangue.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.