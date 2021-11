Splinter Cell Chaos Theory: il gioco è disponibile gratis su PC

Da oggi potete scaricare gratis Splinter Cell Chaos Theory su PC, il gioco è offerto da Ubisoft per il proprio anniversario di fondazione

Splinter Cell Chaos Theory, che normalmente ha un prezzo di 9,99 euro sullo store di Ubisoft, è disponibile gratis fino al 25 novembre. Il titolo viene regalato come parte delle celebrazioni del 35° anniversario di Ubisoft, che hanno anche visto il publisher offrire una copia gratuita della versione PC di Assassin’s Creed Chronicles Trilogy all’inizio di questo mese. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Splinter Cell Chaos Theory: il gioco è gratis su PC e un altro titolo della serie è in sviluppo

Splinter Cell Chaos Theory è disponibile gratis per PC. Per quanto riguarda il futuro della storica serie stealth, invece, Ubisoft ha rivelato il mese scorso che è in sviluppo il primo gioco della mainline narrativa di Splinter Cell da un decennio. Varie fonti riferiscono che il titolo è stato messo in produzione come mezzo per riconquistare i fan frustrati dai recenti sforzi per far rivivere il franchise negli spazi mobile e VR.

Non è chiaro quali studi stiano lavorando al progetto, anche se leaker dichiaratisi a conoscenza dei piani di Ubisoft hanno suggerito che il nuovo Splinter Cell è sviluppato da uno studio al di fuori di Ubisoft Montreal. Il titolo è in una fase iniziale di produzione, hanno detto le fonti, ma c’è una piccola possibilità che possa essere annunciato il prossimo anno.

A seguito del rapporto del sito VGC, è stato affermato che Ubisoft potrebbe trarre ispirazione dal franchise Hitman di IO Interactive per il prossimo gioco Splinter Cell. Secondo VentureBeat, nelle settimane prima dell’E3 2021, “Ubisoft ha fatto giocare i fan all’imminente Prince of Persia Remake: Le Sabbie del Tempo e qualcosa che aveva l’aspetto di un nuovo prototipo di Splinter Cell”:

I tester non hanno trascorso molto tempo con il possibile gioco di Splinter Cell. Ubisoft ha fornito una sezione verticale che era solo una sezione tutorial di base. Ma questa versione del gioco combinava l’azione familiare della serie con elementi del reboot di Hitman del 2016.

