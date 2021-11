Assassin’s Creed: la trilogia Chronicles disponibile gratis su PC

Assassin’s Creed Chronicles è una serie che si discosta dai titoli principali della saga, ambientando ogni episodio in diversi luoghi ed epoche, ognuna con il proprio protagonista. Le differenze maggiori che si possono notare rispetto ai titoli “mainline” di Assassin’s Creed sono da ritrovare soprattutto nel gameplay, dichiaratamente ispirato a quello presente nei metroidvania, con una visuale a scorrimento laterale e grafiche tridimensionali.

Ovviamente rimangono alcuni iconici aspetti degli altri giochi, come il parkour, i salti della fede, la furtività e l’occhio dell’aquila, ma l’azione andrà a svilupparsi all’interno di vari livelli, che richiederanno di essere giocati più volte per completare ogni obiettivo ed esplorare ulteriormente la storia. Il primo capitolo della serie, Assassin’s Creed Chronicles China, fu già reso accessibile gratis su PC attraverso Ubisoft+ a febbraio, in occasione della celebrazione del capodanno cinese.

Questa trilogia, nonostante possa essere considerata una parentesi di poco conto, offre comunque degli elementi interessanti e che potrebbero incuriosire anche i giocatori che apprezzano meno lo stile di gioco “alla metroid”, grazie al modo in cui essi giocano con il simbolismo nei colori di ciascuna ambientazione, l’alternazione della prospettiva e l’innovativo equipaggiamento dei personaggi. In occasione del trentacinquesimo anniversario dalla nascita di Ubisoft, da oggi 9 novembre fino al 12 dello stesso mese sarà data la possibilità agli utenti iscritti al servizio di Ubisoft+ di scaricare del tutto gratis la trilogia spin-off di Assassin’s Creed, denominata Chronicles.

Ubisoft's 35 birthday celebration continues with Assassin's Creed Chronicles, three adventures that span across India, China, and Russia! 🌍 The trilogy will be available for free from November 9 – 12.

Get them all here 👇

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 9, 2021