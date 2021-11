Sam & Max: in arrivo la remaster di Beyond Time & Space

Tra gli appassionati di avventure grafiche come poteva mancare il duo Sam & Max? Infatti, non poteva, e la remaster di Beyond Time & Space è qui per ricordarcelo

Circa un anno fa il duo di detective più improbabili di sempre, composti da un cane ed un coniglio fuori di testa, Sam & Max è tornato su Switch con lo storico capitolo Save The World, ma adesso è venuto il momento per il nuovo ritorno con la remaster di Beyond Time & Space (o Season Two) del 2007. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Nintendo Switch: la remaster delle avventure di Sam & Max arriva a dicembre

Avete proprio letto bene! La remaster di Sam & Max: Beyond Time & Space è in arrivo su Nintendo Switch tra poco, anzi tra pochissimo, per la precisione il prossimo 8 dicembre direttamente sullo shop dell’ultima console di casa Nintendo.

Ma chi si cela dietro tutta questa operazione? Il team di Skunkape ha infatti collaborato con i “veterani” della serie, ovvero i Telltale, che hanno reso ancora più grandi e coinvolgenti il mondo delle avventure grafiche. E per quanto riguarda il risultato finale? Beh, non vi resta che dare uno sguardo al trailer qui sotto!

Il titolo pare infatti essere stato riadattato per le console di gioco moderne al pari del gusto dei videogiocatori, avessero fatto così con il 3D di Monkey Island ma questa è un’altra storia, come hanno dichiarato i membri del team di Skunkape stessi!

Ci siamo tuffati in profondità nelle risorse originali del 2007, aumentando la risoluzione dei modelli e delle trame, ricodificando l’audio e riaccendendo il tutto da zero. E, naturalmente, abbiamo lavorato con i nostri amici di Bay Area Sound, incluso il compositore della serie Jared Emerson-Johnson per l’audio.

