Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake: rimandata ancora una volta l’uscita di questo e un altro importante gioco

Ebbene sì: Ubisoft ha posticipato nuovamente la data d’uscita di The Division Heartland e Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake. Precedentemente programmati per il rilascio durante l’anno fiscale in corso, verranno ora lanciati durante il prossimo anno fiscale della società, che si concluderà il 31 marzo 2023. Insomma, il Principe di Persia si farà proprio attendere. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake: rimandata la data d’uscita, ecco le parole di Ubisoft a riguardo

Non solo Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake e The Division Heartland, anche Rocksmith+, la cui uscita è stata posticipata il mese scorso dalla finestra di lancio dell’estate 2021 a una data non specificata, è stato anche spostato al prossimo anno fiscale di Ubisoft. Questo è quanto emerso dall’ultima riunione del colosso francese con gli investitori.

Annunciato a maggio, Heartland è uno spin-off di The Division free-to-play. Ubisoft l’ha descritto come “un’esperienza a sé stante” che fornirà “una prospettiva completamente nuova sull’universo in una nuova ambientazione”. Una settimana dopo la rivelazione del gioco, sono trapelati 20 minuti di filmati di gioco, insieme a ulteriori informazioni sul titolo, inclusa la modalità PvEvP a 45 giocatori chiamata Storm.

Annunciato lo scorso settembre e originariamente previsto per l’uscita a gennaio 2021, Prince of Persia Sands of Time Remake è già stato posticipato in un paio di occasioni. “Prince of Persia è un marchio amato e ci stiamo prendendo il tempo necessario per assicurarci di essere all’altezza delle aspettative dei giocatori“, ha dichiarato giovedì il chief financial officer di Ubisoft, Frédérick Duguet.

“Come abbiamo detto durante il primo trimestre, le fasi di test per i nostri giochi gratuiti sono in corso e informano i nostri piani di rilascio. Il test di Heartland ha fornito un ottimo feedback e il team si impegna a rendere il titolo coinvolgente per un vasto pubblico”.

Giovedì, Ubisoft ha anche affermato che Assassin’s Creed Valhalla è diventato il “secondo più grande gioco che genera profitti” nella sua storia. E ha confermato che il prossimo capitolo della serie Assassin’s Creed Infinity non sarà un gioco gratuito.

