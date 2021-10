Splinter Cell: annuncio di un nuovo capitolo ufficiale nel 2022?

Secondo un recente rumor, Ubisoft starebbe pianificando l’annuncio di un nuovo capitolo di Splinter Cell nell’anno 2022. Quale sarà il futuro della serie?

La celebre saga di Splinter Cell, frutto della mente di Tom Clancy, sembrava essere terminata nel 2013, anno di uscita di Splinter Cell Blacklist. Da allora la serie, il cui primo capitolo risale al lontano 2002, non ha più ricevuto alcun supporto da parte di Ubisoft. Anche dopo le molte preghiere dei fan per qualche sorta di annuncio durante i diversi showcase, Ubisoft ha sempre soprasseduto. Oggi a sorpresa, emerge un rumor secondo il quale l’azienda canadese starebbe preparando l’annuncio di un nuovo Splinter Cell nel corso del 2022.

Ubisoft pronta all’annuncio di un nuovo Splinter Cell nel 2022

Il rumor proviene da un report di Tom Henderson alla testata VGC. Henderson afferma che il titolo sarebbe attualmente nelle fasi preliminari di sviluppo e che ci potrebbe essere una buona probabilità che venga annunciato nel corso del prossimo anno. Tuttavia, non si ancora quale sarà lo studio di sviluppo ad occuparsi del progetto. L’unica cosa che si sa attualmente è che sarà uno studio esterno a Montréal. Stando al report, Ubisoft vorrebbe riacquistare la fiducia dei fan che non hanno particolarmente apprezzato il capitolo per mobile e gli spin off VR.

Ubisoft starebbe quindi preparando il terreno per un nuovo capitolo ufficiale di Splinter Cell con un annuncio nel 2022. L’azienda canadese non ha però voluto commentare. La prospettiva sembra tuttavia favorevole per un ritorno della celebre saga di giochi stealth, dato che nel 2022 ricorrerà il ventesimo anniversario. Come detto, la serie è stata interrotta dopo Blacklist, e non se ne è più avuto notizia. Staremo a vedere se, ma soprattutto come riuscirà Ubisoft a rinnovare la formula stealth. Comunque vada, prendete queste informazioni con le pinze dato che non si tratta di comunicati ufficiali.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.