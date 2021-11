Pragmata rinviato al 2023

Capcom ha ufficialmente confermato di avere rinviato Pragmata, il suo nuovo titolo di fantascienza, al 2023

Capcom ha dimostrato di essere un vero e proprio rullo compressore quando parliamo delle sue IP storiche, come Resident Evil, Devil May Cry e Monster Hunter, che con le nuove uscite sono riuscite a superare in successo i propri predecessori, basta vedere al successo di Village.. Il gigante nipponico, comunque, non vive soltanto sugli allori del proprio passato, ma ha anche dei nuovi titoli attualmente in lavorazione. Tra questi troviamo Pragmata, una nuova IP sci-fi annunciata lo scorso anno, il cui lancio era indicativamente previsto per il 2022. Purtroppo però, come sempre più spesso accade, il tutto è stato rinviato all’anno successivo.

Pragmata è stato rinviato al 2023

Come era prevedibile supporre, vista anche la penuria di dettagli diffusi sino ad ora, il titolo si troverà a mancare la finestra di lancio inizialmente indicata, slittando all’anno successivo. La conferma è giunta direttamente per voce della stessa Capcom, che tramite un post comparso su Twitter ha spiegato che la decisione è stata presa per fare in modo che l’avventura narrata dal gioco sia davvero indimenticabile.

A consolarci in minima parte per la delusione, ci ha pensato un nuovo artwork, che è stato allegato in seguito al post che vi proponiamo subito dopo il salto.

An update on #PRAGMATA: Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we've decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.🌑 pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) November 18, 2021

Che Pragmata avrebbe potuto essere rinviato, come appena detto, non era certo un’eventualità difficile da prevedere, dato che Capcom è stata sino ad oggi assai silenziosa attorno al gioco, diffondendo pochissime informazioni. Tra le ultime notizie c’era stata soltanto quella che aveva confermato il buon andamento dei lavori, che però evidentemente hanno subito qualche ritardo sulla tabella di marcia.

A questo punto non resta che aspettare per capire quando il gioco sarà finalmente disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo.

Nell’attesa vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming, dove potrete trovare tantissimi titoli a prezzo scontato.