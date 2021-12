Sniper Elite 5: annunciato il periodo d’uscita

Rebellion Developments ha annunciato la finestra d’uscita di Sniper Elite 5, il gioco arriverà anche su game Pass al lancio

Sniper Elite 5, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto di Rebellion Developments, ha un periodo d’uscita per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC: il gioco arriverà nel 2022. Il titolo sarà anche disponibile per Xbox Game Pass su console e PC fin dal day one. Date un’occhiata al primo trailer (cliccando sul player qui sotto) che presenta le tipiche uccisioni a raggi X della serie stealth-shooter.

Sniper Elite 5: il periodo d’uscita è ancora piuttosto vago, in compenso, per ora, potete godervi l’ultimo trailer

Ufficiale: il periodo d’uscita per Sniper Elite 5 è fissato al 2022. Ambientato nel 1944 in Francia, la campagna vede il protagonista Karl Fairburne scoprire un nuovo progetto, l’Operazione Kraken. Quest’ultima avrebbe potuto minacciare la resistenza prima ancora che gli Alleati intervenissero volgendo a proprio favore il secondo conflitto mondiale. Come tale, sta a lui sabotare questo terribile intento. Oltre a includere luoghi del mondo reale (che sembrano ancora più realistici grazie alla fotogrammetria), lo sparatutto presenta una serie di punti di infiltrazione ed estrazione, bersagli e molto altro da affrontare in ogni missione.

I giocatori possono anche giocare da soli o in cooperativa con nuove funzionalità come la condivisione di munizioni e oggetti, cure e ordini. Il tipico cecchino ritorna insieme a più opzioni di movimento come scivolare, muoversi arrampicarsi sulle sporgenze e su cavi d’acciaio. Verrà inoltre fornita un’ampia personalizzazione per ogni arma, fino al tipo di munizioni.

Insieme alla campagna per giocatore singolo, è inclusa anche una nuova modalità Invasion per PvP contro un cecchino dell’Asse controllato dal giocatore, battaglie multiplayer per 16 giocatori e una modalità Sopravvivenza cooperativa per quattro giocatori. Il gioco in questione era stato rivelato tempo fa come uno tra quelli in sviluppo per la nuova console ammiraglia di Sony (per controllare gli altri vi basta fare clic qui). L’ultimo capitolo della saga in questione, Sniper Elite 4, è uscito anche per Nintendo Switch.

