Stories of a Generation con Papa Francesco: l’iniziativa promossa per la docu-serie Netflix

L‘iniziativa ideata in occasione della docu-seria targata Netflix “Stories of a Generation con Papa Francesco”, sarà accessibile il 18 e il 19 dicembre a Roma. Un Temporary Shop in cui sarà possibile omaggiare le persone più speciali nella vita di ogni individuo

Per celebrare il debutto del 25 dicembre della docu-serie targata Netflix Stories of a Generation con Papa Francesco; apre a Roma il 18 e il 19 dicembre un Temporary Shop d’eccezione, in cui sarà possibile dare forma alle persone più speciali nella vita di ognuno di noi, tramite delle semplici ma efficaci statuette.

L’evento si terrà dalle ore 12 alle ore 20 di entrambe le giornate. Per l’occasione, sarà possibile richiedere uno scanner in 3D del proprio personale eroe moderno (purchè sia over 60) per dare vita statuetta personalizzata. L’oggetto sarà prontamente accompagnato da una confezione speciale e personalizzata.

Pensato come dolce dono per essere fonte di ispirazione o da tenere con se come tenero ricordo; ad ogni statuetta sarà riportata una breve descrizione dell’eroe scelto, scritta da un autore usando le apposite informazioni fornite.

Per l’occasione, un video promozione ideato in collaborazione con Alessandro Florenzi intento nel racconto nostalgico ed emozionante per immagini. Un regalo rivolto alle figlie per trasmettere l’importanza della sua figura speciale.

Stories of a generation con Papa Francesco: cosa aspettarsi dalla docu-serie Netflix

Una storia di persone comuni e semplici. Uno dei capisaldi della docu-serie disponibile il giorno di Natale su Netflix. Ispirata a Sharing the Wisdom of Time, Stories of a generation con Papa Francesco racconta le vite della generazione over 70 come esempi da seguire e fonti di ispirazione.

Un racconto corale suddiviso in quattro episodi totali, ognuno di essi toccherà temi fondamentali e profondi dell’esistenza umana: l’amore, i sogni, la lotta, il lavoro. Il modo di raccontare i valori universali dell’esistenza umana, attraverso personalità di etnie, status sociali, culture e religioni di ognidove.

Il filo conduttore sarà mosso dalla conversazione sarà mossa dalla straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco. Il Santo Padre verrà conosciuto non solo nelle vesti di Pontefice, ma tramite la sua vera prima veste di Jorge Mario Bergoglio; un uomo tra gli uomini comuni, che condivide la sua esperienza di vita costellando ogni episodio di aneddoti, racconti, ricordi personali, inediti e originali.

Di Simona Ercolani e prodotta dalla Stand By Me, la docu-serie è stata realizzata per mano di giovani filmmaker under 30, per un totale di un anno di riprese e 18 storie provenienti dai 5 continenti.

Per maggiori dettagli basta recarsi sul sito storiesofageneration.it.

