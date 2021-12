TGA 2021: 4 nuovi giochi al day one per Xbox Game Pass su PC

Nel corso dei TGA 2021 Microsoft annuncerà ben quattro nuovi giochi che saranno disponibili al lancio su Xbox Game Pass per PC: scopriamo insieme tutti i dettagli

La notte più focosa di questo fine anno terribilmente freddo si sta avvicinando: i The Game Awards 2021 si terranno fra giovedì e venerdì notte, a partire dalle 2 ora italiana, e le indiscrezioni, i rumor e gli annunci si stanno accumulando di ora in ora. Un ritorno in grande stile, e dopo un evento come quello dello scorso anno andato in onda senza pubblico, forse serviva davvero un qualcosa che potesse ravvivare gli animi. Come di consueto, il palco sarà portatore di tantissimi nuovi annunci, trailer e novità, oltre alle assegnazioni dei vari premi per cui competono i giochi migliori usciti quest’anno.

Fra le indiscrezioni si infila anche la stessa Microsoft, che nelle scorse ore ha annunciato di voler presentare ben quattro nuovi titoli che saranno disponibili al lancio su Xbox Game Pass per PC. Il teasing è stato fatto tramite il profilo ufficiale di Xbox Game Pass su Twitter, con un post che vi lasciamo qua sotto piuttosto esplicativo. Quattro titoli che vanno ad ampliare la già vasta gamma di esclusive Microsoft disponibili gratuitamente sin dal lancio per gli abbonati al Game Pass.

Microsoft amplierà la rosa di Xbox Game Pass per PC sul palco dei TGA 2021

Ad esempio, fra i titoli già annunciati troviamo Total War: WARHAMMER III, Redfall e S.T.A.L.K.E.R.2, nonché l’attesissimo Starfield, il nuovo RPG di una Bethesda Softworks recentemente acquisita proprio dalla casa di Redmond. Fra gli altri troviamo anche il seguito di A Plague Tale: Innocence, intitolato Requiem, Somerville e Scorn. Trovate la lista completa nel Tweet di Microsoft proprio qua sopra.

Quattro nuovi giochi andranno ad ampliare questa rosa già piuttosto vasta di titoli in arrivo al Day One su Xbox Game Pass per PC nel corso dei TGA 2021. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!