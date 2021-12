Cyberpunk 2077: in realtà Keanu Reeves non lo ha mai giocato

Svelato a distanza di più di un anno dall’uscita un altro “segreto” su Cyberpunk 2077: ebbene Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand non ci ha mai giocato!

Più passa il tempo, più vengono rivelati fatti piuttosto imbarazzanti e controversi riguardo al marketing di Cyberpunk 2077, alias l’attuale progetto più ambizioso di CD Projekt RED. L’ultimo? Keanu Reeves non ha mai giocato a Cyberpunk 2077, a differenza delle precedenti dichiarazioni dello studio di sviluppo polacco secondo le quali la star di Matrix e lo aveva giocato e “adorato“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Cyberpunk 2077: quale motivo ha spinto CD Projekt RED a dichiarare che Keanu Reeves ha giocato e amato il titolo?

È passato più di un anno da quando Cyberpunk 2077 è stato lanciato e, ormai lo sapete, il gioco non è quello che i fan si aspettavano. L’unica speranza dei fan, per ora, è l’aggiornamento di nuova generazione del gioco che dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2022. Sulle console di ultima generazione, il gioco presenta ancora prestazioni non ottimali e vari problemi tecnici, impedendo ai fan di godersi il gioco o addirittura di completare le missioni e le missioni principali in pace.

In una situazione così critica, ciò di cui i fan di CDPR probabilmente hanno bisogno per essere ancora più delusi dalla campagna di marketing del gioco è una rivelazione di un’altra magagna dello sviluppatore.

Nel 2020, e solo poche settimane prima del lancio di Cyberpunk 2077, Adam Kicinski, CEO di CD Projekt RED, ha affermato che Keanu Reeves aveva già giocato al gioco e lo adorava. Tuttavia, una recente intervista di Keanu Reeves rivela che l’affermazione in questione non era veritiera. Durante un’intervista con The Verge, quando a Reeves è stato chiesto se avesse giocato o meno a Cyberpunk 2077, ha detto di averne visto solo demo, ma di non averlo mai giocato.

Ora, questo farà sicuramente alzare numerose sopracciglia rispetto alla precedente affermazione di CD Projekt RED. Mentre rimane un mistero il motivo per cui Adam Kicisinski ha affermato che Keanu Reeves ha giocato e amato Cyberpunk 2077 vi rimandiamo alla nostra guida su cosa sapere prima di iniziare a giocare. Cyberpunk 2077 è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Che ne pensate di curiosi questi fatti? Fatecelo sapere commentando qui in basso. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.