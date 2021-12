PlayStation annuncia nuovi colori per i controller DualSense e nuove cover per PS5: saranno disponibili dal 2022

È stato appena annunciato sul sito ufficiale PlayStation che presto PS5 avrà nuovi colori per i suoi controller DualSense e nuove cover abbinate. La console targata Sony ha raggiunto un numero considerevole di pezzi venduti, e nel PS Plus di questo mese sono inclusi titoli piuttosto importanti per la next-gen.

PS5: ecco i nuovi colori dei controller DualSense e delle cover!

PlayStation ha dunque annunciato i nuovi colori dei controller DualSense per PS5 e delle cover: era già esistente la versione Cosmic Red e Midnight Black, oltre a quella classica bianca. A questi tre colori si aggiungono Nova Pink (fucsia acceso), Starlight Blue (azzurro intenso) e Galactic Purple (viola profondo). Questa rappresenta una novità per la casa produttrice, che dopo essersi concentrata sul colore nero per le precedenti console (a partire dalla PS2) aveva optato per il bianco per il lancio di PS5. Le cover saranno disponibili sia per la versione Ultra HD Blu-Ray, sia per la versione digitale:

Quando dunque saranno disponibili? PlayStation afferma che i nuovi colori ispirati alla galassia saranno in commercio dal 2022. Per quanto riguarda le versioni Cosmic Red e Midnight Black, arriveranno sugli scaffali dal prossimo Gennaio (anche in Italia, come ha confermato l’azienda); se invece volete assolutamente i nuovi colori galattici, dovrete aspettare la prima metà del 2022. È stato reso noto che, per chi vive in USA, in UK, in Francia e in Germania il controller DualSense in Galactic Purple sarà disponibile dal 14 gennaio (fino a esaurimento scorte). Voi quale colore prenderete? Aspetterete la versione ispirata alla galassia, o preferite quella originale?

