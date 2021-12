Shin Megami Tensei V: rimossa la versione PS4 tra i file del gioco

A quanto pare, Atlus sembra abbia rimosso in una recente patch i file che indicavano una versione per PS4 di Shin Megami Tensei V

Con l’arrivo su PC e PS4 di Persona 4 Golden l’anno scorso, e della remaster di Shin Megami Tensei III Nocturne diversi mesi fa, Atlus ha iniziato a muovere i suoi primi passi oltre i confini dell’esclusività su piattaforme specifiche. Facendo ciò ha potuto verificare come ci sia effettivamente un’elevata richiesta dei suoi titoli anche da parte degli utenti esterni all’universo a cui la compagnia era legata. Per questo, dopo aver lanciato finalmente Shin Megami Tensei V, molti fan credono che un eventuale arrivo sulle altre piattaforme sia inevitabilmente solo questione di tempo. Intanto, circolavano già dei rumor riguardanti un futuro rilascio sulla console PlayStation 4, oltre che su PC, grazie alle indiscrezioni fornite da un dataminer poco tempo fa. Atlus ha risposto a questi fatti abbastanza tardi e in modo non troppo indiscreto, rilasciando una patch che avrebbe rimosso da Shin Megami Tensei V solo il file che segnalava la versione per PS4.

La rimozione della versione PS4 da Shin Megami Tensei V

Con l’aggiunta di un nuovo titolo alla libreria Steam di Atlus avvenuta pochi giorni fa, i videogiocatori si erano dati ad una speculazione selvaggia, supponendo potesse trattarsi di un porting di Persona o un imminente annuncio su Shin Megami Tensei V. Quest’ultima opzione sembrava comunque piuttosto azzardata, poiché il titolo è uscito da relativamente poco tempo, e le esclusive Nintendo tendono a rimanere tali almeno per un paio d’anni. Durante i The Game Awards 2021, l’azienda giapponese ha infine svelato che il prossimo gioco in arrivo su PC sarà Persona 4 Arena Ultimax, inferendo dunque un duro colpo alle teorie che circondavano notizie sul rilascio di SMTV nei prossimi mesi. In più, secondo degli screenshot pubblicati su Twitter da parte di un utente piuttosto conosciuto in fatto di leak e datamining, si scopre come attraverso una nuova patch siano stati rimossi i file nel sistema che segnalavano una versione PS4 in Shin Megami Tensei V.

SMTV 1.0.2 removes the PS4 config lmao pic.twitter.com/svdio8DHIN — Pan-hime – Neko Arc stan (@regularpanties) December 9, 2021

Eppure, sembra che invece sia ancora presente quello riguardante un’edizione per PC. Difficile credere che quel file non sia stato inserito di proposito, e adesso che è stato tolto pare ancora più improbabile che la sua presenza fosse solo una coincidenza. Questa rimozione potrebbe essere dunque una conferma involontaria dei futuri piani della compagnia, anche se la maggior parte dell’utenza sembra ormai praticamente certa di come uno sbarco almeno su PC sia in programma, presto o tardi. In ogni caso, sarà meglio non aspettarsi ulteriori notizie a riguardo in tempi brevi.

