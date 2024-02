Ice Race ad Aspen: protagonista la Porsche 911 GT1 di Le Mans

In occasione della prima edizione della Ice Race ad Aspen il museo Porsche di Zuffenhausen ha permesso qualcosa di incredibile: far gareggiare la mitica 911 GT1 in tutta la sua cattiveria

E’ ormai inziato un un nuovo corso per questa leggendaria competizione: la Ice Race, conosciuta per la sua tradizionale sede sul lago ghiacciato di Zell in Austria, ha esteso i suoi confini oltre l’Europa per approdare negli Stati Uniti, precisamente ad Aspen, rinomata località sciistica nel Colorado. Questo spostamento rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’evento, promettendo uno spettacolo invernale straordinario per gli addetti ai lavori e gli spettatori affezionati.

Ice Race: il ritorno della storica Porsche 911 GT1

In occasione della gara su neve e ghiaccio ad Aspen, gli organizzatori hanno reso possibile il trasporto dalla sede del Museo Porsche di Zuffenhausen di una magnifica berlinetta da pista, la 911 GT1. Celebre per la sua vittoria alla 24 ore di Le Mans nel 1998 con i piloti Laurent Aiello, Allan McNish e Stéphane Ortelli, questa vettura è stata riportata in azione per deliziare i fan.

Ice Race: adattamenti per le condizioni invernali

La Porsche 911 GT1 non è nulla con cui si possa scherzare: 6 cilindri di 3,2 litri sovralimentato che sviluppano ben 592 CV che dovevano spostare solo 950Kg di peso. Per adattare la storica 911 GT1 alle rigide condizioni dell’evento invernale, sono stati apportati alcuni modifiche. Speciali pneumatici invernali sono stati montati, l’assetto delle sospensioni è stato rialzato e sono stati introdotti un sistema di preriscaldamento speciale proveniente dalla 919 Hybrid e una nuova mappatura del software di gestione del motore.

Stéphane Ortelli: le sue emozioni sulla 911 GT1

Il vincitore della Le Mans, Stéphane Ortelli, è stato scelto per guidare nuovamente la vettura durante l’evento ad Aspen. Ortelli ha condiviso le sue emozioni riguardo alla GT1 Ice Race, sottolineando l’importanza del Museo Porsche nel mantenere vive queste automobili e offrire esperienze indimenticabili. L’arrivo della Ice Race ad Aspen segna un momento significativo nella storia dell’evento, regalando agli appassionati di automobilismo un’esperienza unica nel cuore delle montagne rocciose americane.

