Ecco la Mercedes-AMG One: L’Hypercar da Record

Dopo anni di sviluppo, finalmente la versione di serie della Mercedes-AMG One è una realtà. Un’hypercar da record, un vero “mostro” in veste stradale

Un motore ibrido da 1.063 CV: questo l’incredibile biglietto da visita di una creazione eccezionale, derivata direttamente dalla Formula 1. La Mercedes-AMG One è stata sviluppata nel corso di cinque intensi anni dai tecnici di Affalterbach, lavorando a fianco della leggenda vivente della Formula 1, Lewis Hamilton.

Tecnologia da Corsa, prestazioni Stradali

Con un powertrain che sfrutta la stessa piattaforma ibrida della monoposto tedesca, la Mercedes-AMG One offre prestazioni che sfidano ogni immaginazione. Un V6 turbo da 1,6 litri da 574 CV è solo l’inizio. Affiancato da quattro motori elettrici, questo mostro della strada offre una trazione integrale variabile e un controllo dinamico della trazione senza precedenti. Con una velocità massima di 352 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, questa è la definizione di potenza pura.

Mercedes-AMG One: innovazione e adattabilità

Limitata a 275 esemplari, tutti già venduti, la Mercedes-AMG One non solo sfida le leggi della fisica, ma anche quelle dell’ingegneria automobilistica. Con sei diverse modalità di guida, dall’elettrica alla Race, questa hypercar si adatta a ogni situazione. L’aerodinamica attiva e i sistemi di controllo avanzati la rendono un’autentica monoposto stradale.

Esclusività e Design

Dentro e fuori, la Mercedes-AMG One emana esclusività e potenza. Con un abitacolo minimalista che richiama l’atmosfera delle monoposto, e un’estetica esterna estremamente aggressiva, questa vettura è un’opera d’arte su ruote. Con 275 fortunati acquirenti che hanno pagato 2,27 milioni di euro per questa meraviglia ingegneristica, questa hypercar è davvero un sogno diventato realtà per gli appassionati di automobili di tutto il mondo.

Un raro esemplare di Mercedes-AMG One ora in vendita

La concessionaria F1rst Motors di Dubai può ora fregiarsi di un esemplare altamente ambito, una AMG-one è spuntata nel loro sito pronta per essere acquistata, nonostante il prezzo venga comunicato solo su richiesta è chiaro che sarà decisamente più alto dei 2,27 milioni di euro che Mercedes richiedeva di listino.

