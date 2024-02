Rise of the Ronin: il gioco avrà tre livelli di difficoltà differenti

La difficoltà cresce come il samurai solitario: l’ascesa dell’eponimo guerriero in Rise of the Ronin si fa gradualmente più ostica

Con le ultime novità giunte da Koei Tecmo e Team Ninja sul combat system di Rise of the Ronin, abbiamo la conferma non solo della gestione del Ki e degli svariati stili di lotta, ma anche degli altrettanto differenti livelli di difficoltà. Come si evince dallo stesso blog di PlayStation, ci sono tre tassi di sfida che prendono il nome dalle diverse fasi della giornata: l’alba di una partita più facile, l’imbrunire del livello normale e il crepuscolo della modalità difficile. Sceglierne uno non comporta un patto di sangue, in quanto è possibile cambiare idea in qualsiasi momento. L’impostazione “mattutina”, nello specifico, incrementa la salute ottenuta dalle medicine e diminuisce al contempo il Ki perso a causa degli attacchi.

Tre difficoltà per me, posson bastare: Rise of the Ronin si prepara ad ascendere

Non si tratta solo di libertà di scelta, ma di priorità del giocatore: se quest’ultimo mira a godersi la storia, la difficoltà più bassa di Rise of the Ronin è l’opzione ideale. Viceversa, se anziché esplorare il mondo preferite venire messi alla prova potete puntare al crepuscolo. Che poi i sentieri da intraprendere divergano come avviene in Nioh, tra New Game Plus e quant’altro, resta da vedere. Il titolo uscirà il 22 marzo in esclusiva su PS5. Se volete arrivare pronti al day one, abbiamo riunito in un nostro recente speciale le cose da tenere a mente per quello che si prospetta già da ora essere un viaggio emozionante nel Giappone ottocentesco. Non che il gioco arrivi al lancio senza far parlare ulteriormente di sé, naturalmente.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi c'è abbastanza libertà di scelta?