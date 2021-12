Ron – Un Amico Fuori Programma disponibile dal 15 dicembre per tutti gli abbonati Disney+

Ron – Un Amico Fuori Programma approda su Disney+ per regalarci una nuova, bizzarra e inaspettata storia di amicizia

Dopo essere arrivato nelle sale lo scorso 15 ottobre, il film di 20th Century Studios e Locksmith Animation, Ron – Un Amico Fuori Programma sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 15 dicembre 2021, senza costi aggiuntivi.

Il film è diretto da Sarah Smith e da Jean-Philippe Vine e co-diretto da Octavio E. Rodriguez. La sceneggiatura è firmata da Peter Baynham & Smith. Julie Lockhart e Lara Breay sono le produttrici, mentre la presidente di Locksmith Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham sono i produttori esecutivi.

La trama

Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un timido e impacciato studente delle medie, e del suo nuovo dispositivo, Ron, pronto a diventare per lui molto di più che un semplice B*bot, robottino posseduto da tutti suoi amici, assimilabile ed uno smartphone se non per la forma e le dimensioni.

Il B*bot funziona da mezzo di trasporto, da estensione per i videogiochi, da computer portatile, da compagno di chiacchiere e soprattutto da connettore sociale: è lui che ti sceglie gli amici giusti, sulla base di gusti, profili, affinità (cosa che effettivamente fanno anche le moderne app per incontri).

Barney riceve il suo B*bot Ron dentro un pacco regalo un po’ ammaccato, solo che Ron non fa nulla di ciò che dovrebbe fare un B*bot e il suo comportamento è un continuo, imbarazzante “fuori programma”.

Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot faranno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Una nuova prospettiva

Il buffo e, per certi versi, ribelle Ron è solo la spinta che serviva a tutti per pensare fuori dagli schemi e guardare tutto da una prospettiva diversa, e perciò anche nuova. Il difetto di fabbrica di Ron è ciò che lo rende unico e speciale. Dietro lo sfoggio dei B*bot all’ultima moda, al di là dei limiti delle impostazioni di sicurezza, è Ron l’amico ideale: la sua imperfezione, la sua disobbedienza, la sua capacità di imparare dall’esperienza, lo rendono simile ad una persona, è quindi una specie di “Pinocchio moderno”.

Ron – Un amico fuori programma funziona perché ha un nucleo classico e risponde in maniera moderna al bisogno di rotolarsi nell’erba senza rinunciare alle buone novità tecnologiche.

Se anche voi siete pronti per questa fantastica, nuova, storia di amicizia, non vi resta che attendere il 15 Dicembre e collegarvi su Disney+.

