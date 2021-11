Shin Megami Tensei V: possibile l’uscita su PC e PS4

Un dataminer mostra alcuni leak che sembrano svelare l’uscita di Shin Megami Tensei V anche su PC e PS4

Sono passati ben otto anni dall’uscita di Shin Megami Tensei IV, il quarto capitolo mainline della serie, decisamente ben ricevuto dalla critica e i fan, incassando un successo superato solo da Persona 4, altro noto titolo Atlus. Solo tre anni dopo, nel 2016, fu rilasciato anche Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, che fu ritenuto troppo somigliante al precedente in molti aspetti.

Da allora, i giocatori appassionati della serie hanno atteso con ansia l’arrivo di qualcosa di nuovo: la remaster di Nocturne è stata di certo una sorpresa gradita, ma la mancanza di notizie su SMTV ha iniziato a pesare non poco. Finalmente, l’11 novembre il titolo è uscito in esclusiva Nintendo Switch, e tutti i giocatori sprovvisti di console tentano in ogni modo di potervi accedere, anche con l’utilizzo di emulatori. Queste fatiche però potrebbero diventare inutili, poiché dei recenti leak rivelano come Shin Megami Tensei V potrebbe avere un’uscita anche su PS4 e PC.

L’uscita di Shin Megami Tensei V su PS4 e PC leakata come fu per la remaster di Nocturne

Il leak dell’arrivo su PC di Shin Megami Tensei III: Nocturne Remaster nacque dopo la registrazione del titolo nelle classifiche ESRB e PEGI, e fu susseguito poi da alcuni file all’interno del gioco che mostravano una versione per Steam. La conferma ufficiale giunse poco tempo dopo; questa mossa da parte di Atlus, unita al lancio di Persona 4 Golden su PC, stava a dimostrare la volontà dell’azienda e di SEGA nell’esplorare altre piattaforme ed entrare in modo più espanso nel mercato videoludico, in ogni piattaforma possibile.

In un nuovo leak diffuso da un dataminer, che ha trovato nei file di gioco PS4 e PC come le piattaforme alle quali Shin Megami Tensei V è direzionato, si rinforza l’ipotesi che confermerebbe l’uscita su Steam di un altro dei giochi presenti nel GeForce leak di pochi mesi fa. In aggiunta, sulle altre piattaforme i giocatori potrebbero alterare le impostazioni grafiche di SMTV, regolando la risoluzione, il post-processing, la qualità delle ombre e delle texture.

Tuttavia, non si sa quanto potrebbe essere necessario attendere fino ad una conferma da parte di Atlus: bisogna ricordare come la remaster di Nocturne uscì in occidente e su PC solo un anno dopo essere stata rilasciata in Giappone su Switch e PS4; ciò significa che potrebbe anche volerci un periodo di tempo simile, prima di avere notizie in proposito.

