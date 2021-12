TGA 2021 | Persona 4 Arena Ultimax in arrivo su PS4 e Switch

Anche Atlus è salita sul palco dei TGA 2021 annunciando l’arrivo di Persona 4 Arena Ultimax su PC, PS4 e Nintendo Switch nel 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il palco dei The Game Awards 2021 è stato pieno di annunci, novità e alcuni graditi ritorni, che hanno fatto infervorare gli animi anche dei videogiocatori più pazienti e meno inclini all’hype. Una notte focosa che ha visto arrivare un titolo Warner Bros dedicato a Wonder Woman, il DLC di Cuphead, un trailer dellatrama di Elden Ring, per poi arrivare a Slitterhead (il nuovo gioco horror dai creatori di Silent Hill), Star Wars Eclipse e Nightingale, nonché molto, molto altro. Uno show nel vero senso del termine, a cui magari è mancata la classica bomba finale, ma che ha saputo mantenere alto il livello di attenzione nonostante l’orario non propriamente benevolo, per noi europei.

E proprio sul palco dei The Game Awards 2021 è salita anche ATLUS, non per annunciare Persona 6 però purtroppo. Una sorpresa per gli amanti della serie spin-off di Shin Megami Tensei c’è però stata, visto che Persona 4 Ultimax, il fighting game che raccoglie i personaggi del terzo e del quarto capitolo del franchise, arriverà anche su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 17 marzo 2022. Vi lasciamo qua sotto il trailer di annuncio rilasciato da ATLUS sul palco dei TGA 2021.

TGA 2021: Persona 4 Arena Ultimax irrompe anche su PS4, PC e Switch!

Originariamente uscito nel novembre del 2014 su PlayStation 3 e Xbox 360, il titolo riscosse un discreto successo fra gli amanti dei Persona, un po’ come ha fatto Persona 5 Strikers recentemente. La versione in arrivo su PC, PS4 e Switch è chiamata Ultimax Version, ed includerà ovviamente tutti i contenuti rilasciati per il gioco, quindi anche inclusa la storia aggiunta con Persona 4 Arena.

Avete visto il trailer di Persona 4 Arena Ultimax mostrato da ATLUS sul palco dei TGA 2021? Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!