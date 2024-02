Sony Pictures ha finalmente svelato il nuovo poster di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, in arrivo nelle sale dall’11 Aprile 2024

È stato finalmente rivelato il poster dell’imminente nuovo film del franchise degli acchiappafantasmi. Troveremo questo nuovo capitolo al cinema a partire dall’11 aprile. Al centro dell’azione ad affiancare gli storici Ghostbusters del passato ritroveremo la famiglia Spengler come abbiamo già visto nello scorso film. Già nell’immagine del poster è possibile vedere la compresenza di storico e nuovo come già accadde in Ghostbusters: Legacy. Infatti il cast sarà composto sia dai nuovi membri della squadra di acchiappafantasmi, sia dai protagonisti del primi due film che hanno fatto la storia del franchise.

Trama, cast e poster di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

Gary Grooberson, Callie Spenglres e i suoi figli, Trevor e Phoebe, faranno ritorno al luogo dove tutto ebbe inizio, cioè all’iconica caserma dei pompieri di New York. In questo film, avremo una sorta di Grande Fratello sulla caserma, infatti vedremo com’è effettivamente vivere all’interno della caserma. Inoltre, gli storici acchiappafantasmi allestiranno un laboratorio di ricerca top-secret proprio all’interno della caserma. I ruoli dei protagonisti principali saranno ripresi da Paul Rudd, Varrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. A loro saranno affiancati gli storici Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson che riprenderanno i ruoli dei leggendari Peter Venkman, Raymond Stantz e Winston Zeddemore. Oltre ai protagonisti principali nel cast possiamo ritrovare anche Annie Potts, che riprende il suo ruolo di Janine Melnitz, e William Atherton, che ritorna nei panni di Walter Peck. A completare il tutto avremo Celeste O’Connor, Kumail Nanjiani, Logan Kim, Patton Oswalt e James Acaster. Alla timone registico del progetto possiamo trovare Gil Kenan, con una propria sceneggiatura coscritta insieme a Jason Reitman, che altri non è che il figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due film della saga.

La pellicola sarà un insieme di omaggio al passato con uno sguardo al futuro. E voi cosa ne pensate? Vi piace il nuovo poster di Ghostbusters: Minaccia Glaciale? Scrivetelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

