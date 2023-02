Nintendo Direct | Pikmin 4: nuovo trailer e data d’uscita (finalmente)!

Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera è stata finalmente svelata la data d’uscita di Pikmin 4, con un nuovo coloratissimo trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il Nintendo Direct di ieri sera ha portato tante novità in termini dei piccoli e grandi titoli in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Se la Virtual Console di GameBoy e GameBoy Color e Metroid Prime Remastered sono già disponibili, l’attesa per giochi chiacchieratissimi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4 si stava facendo spasmodica, anche a causa della poca quantità di informazioni che giungevano dalla grande N. Per quel che riguarda quest’ultimo ci sono finalmente grandi novità… e una data d’uscita.

Nel corso del Direct di ieri sera Nintendo ha annunciato che Pikmin 4 arriverà il prossimo 21 luglio in esclusiva Nintendo Switch. Annunciato ufficialmente nel corso di un altro Direct, quello di settembre scorso, Pikmin 4 è in cantiere ormai da tanto tempo e i fan del franchise stavano attendendo notizie come i bimbi attendono il Natale. Vi lasciamo il trailer presentato ieri sera proprio qua sotto.

Pikmin 4 si mostra con un nuovo trailer e finalmente abbiamo la data d’uscita!

Con questo nuovo trailer è stato presentato anche il nuovo tipo di Pikmin, quello di ghiaccio, che può congelare sia i nemici sia l’ambiente circostante. E in più… c’è un cane bellissimo. Presentato come Space Dog, Oatchi vi aiuterà a distruggere gli ostacoli che vi si parano davanti e a trasportare i Pikmin nel corso della vostra avventura. Spettacolare.

Con il nuovo trailer dal Nintendo Direct di ieri sera è stata dunque anche confermata la data d’uscita di Pikmin 4, attualmente previsto per il 21 luglio prossimo. Fateci sapere se avete seguito l’evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!