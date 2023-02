Nintendo Direct | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si mostra con un nuovo trailer!

Nel corso del Nintendo Direct andato in onda ieri sera si è anche mostrato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con un nuovo trailer, che ha anche mostrato la Collector’s Edition

Il Nintendo Direct andato in onda ieri sera, dopo un inizio particolarmente piatto, è riuscito a risollevarsi nel corso dei suoi 40 minuti buttando nel calderone Nintendo tantissime sorprese. L’annuncio principe e forse il più sperato è ovviamente l’arrivo della Virtual Console per GameBoy e GameBoy Advance tramite il servizio del Nintendo Switch Online, ma sappiamo benissimo che anche voi, fino alla fine, avete detto “non è possibile, deve esserci per forza“. E infatti, proprio alla fine, è arrivato anche lui: Tears of the Kingdom.

Sul palco della diretta di Nintendo di ieri sera è infatti tornato a mostrarsi “il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild” con un nuovo (esteticamente) impressionante trailer. Oltre al nuovo materiale video e alle immagini (Nintendo ha mostrato 27 nuovi screenshots del gioco), è stata anche svelata la Collector’s Edition che potete già preordinare. Costerà 129.99€ ed include, oltre alla versione fisica del gioco, un Artbook, una Steelbook, un poster in metallo e un set con quattro spillette. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom conquista il palco del Direct con un nuovo trailer

Confermato anche il prezzo della Standard Edition, che sale di 10€ arrivando alla soglia psicologica dei 70€, così come vociferato già nella giornata di ieri. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è, stando ad alcuni report, nato inizialmente come un’idea per un DLC di Breath of the Wild, ma ha poi preso una propria identità ed è stato espanso, in senso letterale. Ammettiamo che graficamente ed esteticamente parlando, considerando che è un software che dovrà girare su Nintendo Switch (un hardware non propriamente performante e al passo coi tempi) sembra davvero un miracolo.

A collector’s edition of The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom will be released on 12/05. Please check with your local retailers for information on availability. pic.twitter.com/CzTfksYkBi — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 8, 2023

Avete visto il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom proveniente direttamente dal Nintendo Direct di ieri sera?