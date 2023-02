Nintendo Direct | I giochi GameBoy e GameBoy Advance arrivano su Switch!

Nel corso del Nintendo Direct di ieri, fra i tanti annunci della serata, è stato ufficializzato l’arrivo dei giochi GameBoy e GameBoy Advance su Nintendo Switch: ecco tutti i dettagli

Dopo un inizio lento e privo di grande spirito, il Nintendo Direct di ieri ha gettato qualche bomba davvero interessante. Si è (ovviamente) visto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che sì, è stato confermato costerà 70€), ma le sorprese non sono decisamente finite lì. Fra Metroid Prime Remastered (che ci è sembrato più un Remake), il nuovo titolo del Professor Layton e tanti trailer dei giochi in arrivo nei prossimi mesi, Nintendo è riuscita a metter su uno spettacolo coi fiocchi anche ieri sera. La notizia che però tutti stavamo aspettando non era su Zelda, né tantomeno su Layton. Dai ammettetelo, ci speravate anche voi.

Nintendo ha annunciato ufficialmente che aggiungerà i titoli del GameBoy e del GameBoy Advance alla libreria del servizio del Nintendo Switch Online. In realtà sono già disponibili da ieri sera dopo il Direct, quindi se siete abbonati potete già usufruirne. Nello specifico, i giochi per GameBoy sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio base, mentre per quelli dell’Advance dovrete avere il pacchetto di espansione. Vi lasciamo il trailer di annuncio proprio qua sotto.

Tutti i giochi GameBoy e GameBoy Advance già disponibili su Nintendo Switch!

La Virtual Console del GameBoy vi permette di giocare sia come GameBoy classico, sia come GameBoy Pocket e, infine, anche con la versione GameBoy Color. Sono semplici filtri che potrete applicare alla vostra VC. I giochi disponibili al lancio del servizio sono i seguenti:

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Galler 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

I giochi disponibili al lancio per GameBoy Advance invece sono i seguenti:

Super Mario Advance 4

Super Mario Bros 3

WarioWare Inc.

Mega MicroGames

Kuru Kuru Kuruin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Vi ricordiamo che per usufruire della Virtual Console di GameBoy e GameBoy Advance su Nintendo Switch dovrete necessariamente essere abbonati al Nintendo Switch Online (e, nel secondo caso, avere anche il pacchetto di espansione). Fateci sapere se avete visto il Direct e che cosa ne pensate di questa notizia qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!