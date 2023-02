Nintendo Direct | Metroid Prime Remastered annunciato con un trailer, già disponibile su Switch!

Una delle sorprese provenienti dal Nintendo Direct di ieri sera è stato lo “shadow drop” di Metroid Prime Remastered, annunciata con un trailer e già disponibile su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di ieri sera è stato portatore di grandi sorprese e novità, dopo un inizio drammaticamente sottotono. L’arrivo delle Virtual Console di GameBoy e GameBoy Advance tramite il Nintendo Switch Online, la Collector’s Edition di Tears of the Kingdom e (udite udite) il ritorno del Professor Layton sono solo alcune delle novità messe in campo sul palco della grande N di ieri sera. Una, fra tutte, spicca per il grado di sorpresa che ha suscitato. Vi ricordate Metroid 4? Ecco, dimenticatelo. Si torna alle origini.

Nel corso del Direct di ieri sera Nintendo ha letteralmente fatto “shadow drop” della versione Remastered di Metroid Prime, già disponibile in versione digitale su Nintendo Switch. Dopo anni di rumor, indiscrezioni e voci di corridoio, questa rimasterizzazione (che a noi, a prima occhiata, è sembrata più un vero e proprio Remake) è ufficialmente realtà. Attualmente la versione fisica è stata solo annunciata, ma non ne è stata confermata alcuna data precisa. Vi lasciamo il trailer di ieri sera proprio qua sotto.

Metroid Prime Remastered fa il suo ingresso nel catalogo di Nintendo Switch!

Metroid Prime fu originariamente rilasciato su GameCub nel 2002, e fu trasformatore dello stile originale della serie 2D in un titolo in prima persona, cosa che fu uno dei fattori a garantirgli un successo stellare. Metroid Prime è indiscutibilmente uno dei videogiochi più premiati ed apprezzati di sempre, un grande classico che torna, stavolta, in una versione che sembra essere tirata a lucido fin nei dettagli. E comunque, ancora niente Metroid Prime 4.

Ve lo ripetiamo dunque: Metroid Prime Remastered è già disponibile per l'acquisto su Nintendo Switch, attualmente solo in versione digitale. Fateci sapere se lo acquisterete qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!