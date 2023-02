Nintendo Direct | Octopath Traveler II: un nuovo trailer annuncia la demo!

Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera, la grande N ha mostrato un nuovo trailer di Octopath Traveler II e ne ha confermato la demo, già da ora disponibile su eShop

Uno dei titoli più attesi di questo febbraio 2023 è, insieme all’imminente Hogwarts Legacy, indiscutibilmente Octopath Traveler II. Vi avevamo parlato del primo capitolo in uno speciale dedicato a quel che Square Enix sa fare col “fattore nostalgia”, e sembra proprio che questo sequel voglia ricalcare in tutti gli aspetti (migliorandone il confezionamento, perlomeno nelle intenzioni) di quanto non sia già stato fatto nel 2019. Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera, Square Enix e Nintendo ne hanno mostrato un nuovo trailer, ma non solo…

A partire da ieri sera, dal termine della conferenza del Direct, è disponibile su Nintendo eShop una versione demo del titolo. Questa versione di prova gratuita vi permetterà di completare il primo capitolo di ciascun personaggio del gioco, 8 in totale, per avere un assaggio di ciascuna delle loro storie. L’unica eccezione sarà Osvald, di cui sarà possibile vivere i primi due capitoli. Vi lasciamo il trailer mostrato ieri sera nel Direct proprio qua sotto.

Square Enix ha l’abitudine di creare queste Prologue Demo per i suoi titoli in arrivo. Lo ha fatto originariamente anche per il primo Octopath Traveler, ma anche per Triangle Strategy e Bravely Default II, se prendiamo solo i titoli più recenti. Ve ne parleremo sicuramente in un’anteprima dedicata, che racchiuderà le nostre prime impressioni. In attesa del prossimo 24 febbraio!

Octopath Traveler II sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS5 e PC ed è ora disponibile una versione Demo su eShop. Fateci sapere se l'avete giocata qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!