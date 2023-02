Nintendo Direct: recap di tutti quanti gli annunci di febbraio 2023

La Grande N apre alla grande pure il 2023: ecco tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio, a un anno dall’incredibile predecessore

Citando il compianto Fabrizio Frizzi: “doveva succedere che succedesse”, e quando pure Jeff Grubb parla di un Nintendo Direct nell’aria era solo questione di tempo prima che il colosso di Kyoto dicesse “sì”, confermando anche nel 2023 la tradizione di un febbraio all’insegna di annunci per tutti i gusti. Ma la tradizione non è solo un marchio di fabbrica della Grande N. Au contraire, anche noi da queste parti amiamo dedicare al “carpet” del gigante in “red” il suo tempo. Se volete evitare spoiler, potete guardare tutto quanto da capo qui sotto. Se però invece siete di fretta, o se avete visto l’evento e volete fare mente locale… accomodatevi!

Pikmin 4 – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Essendo che nel 2023 l’emergenza sanitaria non si è ancora completamente ritirata, va da sé che Nintendo ha deciso di aprire il Direct di febbraio con un messaggio di vicinanza a tutti coloro i quali sono stati colpiti dalla pandemia prima dei vari annunci. Detto questo, si parte forte con Pikmin 4, che dopo l’atterraggio della navicella e il ritorno della panchina del teaser ci offre del materiale nuovo. Al di là del protagonista, ci sono anche nuovi servitori tra cui Pikmin inediti come quello glaciale per congelare l’acqua stagnante, un compagno canino capace di trascinare i Coleti e molto altro. Potremo pianificare, cacciare tesori, cercare “naufraghi” e resistere indenni fino all’alba dal 21 luglio.

Xenoblade Chronicles 3: Pass di Espansione – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Si torna all’azione con Xenoblade Chronicles 3. Il gioco prevede l’arrivo della nuova eroina Masha con il pass di espansione il cui volume 3 è previsto il 16 febbraio. La ragazza è un’intagliatrice che sa davvero il fatto suo, permettendoci di accedere a meccaniche di crafting con i materiali raccolti dal giocatore. In più, sono previste sfide aggiuntive nella modalità roguelike “Tenzone del sommo”, in cui con ogni vittoria è possibile sbloccare ricompense come eroi, abilità e costumi. In quanto al volume 4, la Grande N ci ha concesso solo un piccolo assaggio: il ritorno di alcune nostre vecchie conoscenze. Ma non sappiamo altro, data compresa.

Samba de Amigo: Party Central – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Sarebbe forse un Nintendo Direct senza il ritorno dal nulla più completo di certe vecchie glorie? Certo che no, ed è per questo che SEGA ha rispolverato il suo cilindro per riesumare nientemeno che il suo gioco musicale più noto. Con Samba de Amigo: Party Central potremo scuotere i nostri Joy-Con come maracas, seguendo le istruzioni per riprodurre le mosse richieste e ballare. E visto il tema del San Valentino incombente, perché non fare una prova d’amore con il partner che balla con noi in co-op? La “festa mondiale”, poi, ci metterà in competizione con altri giocatori online. Ci scateneremo con 40 brani di ogni genere quest’estate.

Fashion Dreamer – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Se il Colosso di Kyoto non si muove a sfornare altri Style Boutique, ci dovrà pur pensare qualcun altro. Ed è per questo che Marvelous cavalca l’onda di Chiara Ferragni e compagnia con Fashion Dreamer, in cui lo scopo esplicito del giocatore è quello di diventare influencer. I like sono una vera e propria meccanica di gioco: permettono di sbloccare vestiti e molto altro. Il gameplay è incentrato sul design, in quanto mescolare i vari vestiti porta a creare nuovi stili. Nel gioco però dovrete anche lavorare sul vostro entourage, allargando la vostra cerchia di amici. Questa esclusiva per la console è prevista per quest’anno.

Dead Cells: Return to Castlevania e Tron: Identity – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Abbiamo novità succose su due giochi, entrambi autentiche celebrazioni della cultura pop. Partiamo dall’ovvio con Dead Cells: Return to Castlevania, in cui il platformer rogue-lite riunisce “due cupi mondi” in uno. Potremo esplorare il castello del tenebroso principe “insieme a Richter Belmont e Alucard”, nonché brandendo l’Ammazzavampiri ed altre armi storiche della saga. Musicalmente potremo aspettarci 12 cover e 51 brani originali il 6 marzo, con preordini su eShop già disponibili. Oh, ed è previsto ad aprile un nuovo titolo dedicato al mondo virtuale Disney, con l’avventura “a rompicapi” Tron: Identity, come esclusiva temporale.

Ghost Trick: Detective Fantasma e Decapolice – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Riuniamo anche qui due annunci in uno partendo da Ghost Trick: Detective Fantasma, il ritorno trionfale del titolo visto anni or sono su Nintendo DS. Anche qui giocheremo nei panni di un detective… beh, passato a miglior vita, indagando con la possibilità di controllare gli oggetti dall’aldilà. Estate 2023. In quanto a Decapolice, questo titolo di Level-5 sprizza stile da ogni poro. Nel gioco indagheremo come “unità speciale” della polizia di Broadstone, alternando il lavoro da detective a combattimenti da GdR (“operazioni tattiche”) nel mondo virtuale Decasim, che però viene alterato da un misterioso hacker al soldo di una multinazionale. 2023.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Tremate, tremate, le streghe son tornate… o meglio, è tornata la più tosta di tutte. Nello spinoff-barra-prequel Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, la giovane Cereza entrerà a far parte delle streghe come apprendista per salvare la madre. Ad aiutarla ci sarà il demone Cheshire (nome inglese dello Stregatto de Alice nel Paese delle Meraviglie, ndr), alternando la capacità di intrappolare i nemici di lei alle doti in battaglia di lui. Nel corso dell’avventura vedremo entrambi crescere, sia a livello narrativo che in fatto di gameplay. Non manca molto: il gioco è previsto il 17 marzo 2023, e i preordini sono già aperti.

Splatoon 3: Pass di Espansione – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Con il suo stile marcatamente criptico e narcisista, Splatoon 3 si sbottona un po’ in fatto di DLC. Il Pass di Espansione sarà rilasciato in due differenti “ondate”, ovvero a scaglioni come la Grande N ci sta ormai abituando da qualche tempo. La prima, prevista per questa primavera, ci riporterà con un giro in metropolitana alla hub del primo Splatoon, Coloropoli. La città porta con sé vecchie conoscenze, ma anche la Salmon Run, la Splattanza, il branco e anche l’utilizzo degli amiibo che ben conosciamo, nonché i concerti delle Sea Sirens. Dopo cotanta “modernità e tradizione”, nella seconda ondata ci aspetta il mondo bianchissimo della Torre dell’Ordine, ma si sa solo il prezzo complessivo: 25 euro in tutto, con preordini a breve.

Disney Illusion Island – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Uno dei nostri cocchini dei precedenti Direct torna a fare capolino, che fa rima con Topolino! Lui, così come anche Minni, Paperino e Pippo partono all’avventura sull’isola di Lunaria in Disney Illusion Island, ad opera di Dlala Studios (l’ultimo Battletoads). Potremo correre, saltare e dondolare sfruttando (e sbloccando) abilità basate sulla personalità di ciascuno dei personaggi, come salto in slancio, colpo a terra e planata. Il tutto sarà gustosamente fruibile in co-op, dalla collaborazione con “insoliti alleati” agli scontri con “pericolosi nemici”. Esclusiva per Switch, 28 luglio.

Fire Emblem Engage: Pass di Espansione – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Con il terzo Pass di Espansione del Direct, possiamo dire con certezza che Nintendo ha decisamente preso confidenza con il concetto di DLC. Anche per Fire Emblem Engage possiamo aspettarci dunque la pubblicazione a scaglioni: si parte con il pacchetto 2, che riporta tra le nostre fila diversi personaggi del passato. Hector, emblema della forza, brandisce un’ascia, mentre Soren, emblema dell’acume, lancia incantesimi e la prorompente Camilla, emblema della rivelazione, combatte come ormai sanno bene i fan di Fates. Nel pacchetto 3 tornano Chrom e Daraen, emblema dei legami, nonché l’evocatrice Veronica, emblema degli eroi. Nel pacchetto 4 sarà giocabile il “Capitolo maligno”. Si inizia a giocare dopo la presentazione, con un costo complessivo di 30 euro.

Harmony: the Fall of Reverie – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Ci stiamo avvicinando alla prima carrellata della diretta, ma prima la Grande N ha del tempo da dedicare ad Harmony: the Fall of Reverie. Il gioco è un’avventura “narrativa” ambientata nel mondo di Reverie, abitato da divinità chiamate aspirazioni. Una megacorporazione ha sabotato l’armonia tra Reverie e un nuovo mondo raggiungibile con la chiaroveggenza del protagonista, che si rivelerà anche essere la chiave per la salvezza del genere umano. Le musiche sono ad opera di Lena Raine, a cui dobbiamo la colonna sonora di Celeste. Quest’esclusiva temporale, in cui dovremo schierarci con una delle sei aspirazioni come Legame, Potere e Caos, è prevista per questo giugno.

Triccheballacche, la carrellata – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

E si va con una carrellata a cui, come ormai sapete, dedicheremo esattamente il tempo su cui si sofferma il Nintendo Direct. Cioè poco.

Octopath Traveler II: la demo è disponibile oggi con salvataggi trasferibili al gioco completo, 24 febbraio .

la è disponibile con al gioco completo, . We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie: port del gioco originale in cui far rotolare oggetti tra scuole, zoo e lo spazio aperto; Re del Cosmo giovane giocabile, nuove feature, nuove sfide, telecamera in-game per selfie, esce il 2 giugno . Giocabile tra 20 e 26 febbraio per membri di Nintendo Switch Online .

port del gioco originale in cui far rotolare oggetti tra scuole, zoo e lo spazio aperto; Re del Cosmo giovane giocabile, nuove feature, nuove sfide, telecamera in-game per selfie, esce il . Giocabile per membri di . Sea of Stars: erede spirituale di Chrono Trigger, gioco di ruolo in cui vengono sfruttati i “poteri di sole e luna”, Yasunori Mitsuda come compositore. Demo disponibile oggi , uscita completa 29 agosto .

erede spirituale di Chrono Trigger, gioco di ruolo in cui vengono sfruttati i “poteri di sole e luna”, Yasunori Mitsuda come compositore. , uscita completa . Omega Strikers: ibrido free-to-play tra dodgeball ed air hockey, 27 aprile con preordini da ora.

Etrian Odyssey Origins Collection – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Diceva Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.” E abbiamo la prova che questo è il Nintendo Direct delle rimpatriate con Etrian Odyssey Origins Collection, che ripropone in HD la trilogia di dungeon crawler con mappe “da compilare” targati Atlus. E in quanto giochi Atlus, questi tre ragazzacci hanno un tasso di sfida tosto, ma regolabile con tre livelli di difficoltà inediti. Dovremo assegnare i ruoli ai nostri cinque avventurieri, preparandoci ad affrontare le varie insidie con alberi delle abilità e tutte le amenità di un buon GdR… più una nuova funzione di automappatura. I preordini per questo remaster comprensivo di nuove illustrazioni sono già aperti; i giochi, acquistabili anche singolarmente, escono il primo di giugno.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

E niente, Jeff Grubb ci ha preso in pieno anche stavolta. Chi ha amato i titoli strategici di Intelligent Systems (Fire Emblem, Paper Mario, Mario Kart: Super Circuit) a loro tempo non potrà fare a meno di amare il modo in cui WayForward ha rimesso a lucido il tutto in Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Tornano i personaggi della serie che abbiamo avuto modo di far entrare nel nostro cuore belligerante, Andy il riparatutto in primis. La creazione di mappe (con annessa condivisione) è ancora parte dell’equazione, naturalmente. 21 aprile 2023, con preordini già da ora. Ed era ora che lo sapessimo!

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

La pallina rosa della Grande N sta per riportare su Switch una delle sue avventure migliori. Cosa c’è di nuovo per un gioco del 2010? Il suo lussuoso suffisso Kirby’s Return to Dream Land Deluxe se l’è ampiamente guadagnato con il neonato Magolor-Epilogo, che spiega il (spoiler?) ritorno di Magolor come alleato nei giochi successivi (la lore della serie è complessa). Dopo gli eventi di Adventure Wii, Magolor ha perso i poteri e dovrà riguadagnarseli in un’avventura extra dopo la campagna principale, comprensiva di oltre 20 livelli e co-op. Lo sblocco delle abilità influirà anche sul suo movimento e non solo sui suoi attacchi. 24 febbraio 2023, preordini già disponibili… più una demo inedita, che cercheremo di coprire con un’anteprima il prima possibile!

Nintendo Switch Online: Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Possiamo gridare al miracolo? La Grande N si è resa conto che servivano due console in più per giustificare i costi di Nintendo Switch Online, e ha pubblicato già da oggi le app per Game Boy (con Game Boy Color annesso, più filtri per i titoli che li usano) per gli iscritti al programma di base e per Game Boy Advance per i beneficiari del Pacchetto aggiuntivo. Il multiplayer locale e online è previsto per i giochi che lo contemplano. Senza indugiare oltre, ecco la line-up dei giochi disponibili.

Game Boy/Game Boy Color, al lancio: Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Tetris, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3, Kirby’s Dream Land

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Tetris, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3, Kirby’s Dream Land Game Boy/Game Boy Color, in arrivo: The Legend of Zelda: Oracle of Ages, The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble

The Legend of Zelda: Oracle of Ages, The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble Game Boy Advance, al lancio: Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (comprende i livelli per eReader mai arrivati da noi), WarioWare, Inc.: Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (comprende i livelli per eReader mai arrivati da noi), WarioWare, Inc.: Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap Game Boy Advance, in arrivo: Metroid Fusion, Kirby e il Labirinto degli Specchi, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity, Golden Sun

Metroid Prime Remastered – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Quant’è che va avanti la tiritera di Samus? Mesi? Anni? Beh, abbiamo la conferma che Metroid Prime Remastered è qui per restare… ed è, nonostante l’allettante Trilogy su Wii, pubblicato per conto suo. Ad ogni modo, in quest’avventura condurremo Samus nell’esplorazione di Tallon IV, scambiando manualmente i vari visori disponibili in questo sparatutto con visuale in prima persona. Ma se i visori sono manuali, ci sono cambiamenti quality-of-life? Uno c’è: i comandi sono ottimizzati per Nintendo Switch, a meno che non siate degli inguaribili nostalgici (e, in tal caso, la Grande N ha pensato anche a voi). A sorpresa, mentre la versione fisica esce il 3 marzo… la controparte digitale è già disponibile!

Master Detective Archives: RAIN CODE – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Si indaga, si indaga e si indaga ancora, in questo Direct. Credevate che la citazione ad Agatha Christie l’avessimo messa lì per caso? Torniamo ancora a parlare di Master Detective Archives: RAIN CODE, in cui il protagonista Yuma è accompagnato (o meglio, perseguitato) dallo spirito Shinigami. Sì, Shinigami, di nome (e, presumiamo, di fatto). Ogni detective può condividere le sue abilità paranormali (camuffarsi, sentire battiti cardiaci, vedere il passato) con Yuma per proseguire con le indagini, nella città di Kanai Ward sotto il giogo della Amaterasu Corporation. 30 giugno 2023.

Baten Kaitos I & II HD Remaster – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Di certo non ci dispiace se le rimpatriate di ieri sera sono state tutte con giochi nati su GameCube. Dalla console povera di GdR ne torna uno, o meglio due, d’eccezione: Baten Kaitos I & II HD Remaster. Nei due giochi, le isole che fluttuano sulla madre terra sono in guerra. Dovremo affrontare l’impero in due differenti epoche belliche, visitare varie località e reclutare alleati… per poi combattere in tempo reale con carte estratte casualmente. A dimostrazione dell’importanza storica della duologia per il colosso di Kyoto, un brano dei giochi è comparso in Super Smash Bros. Ultimate (come noteranno le orecchie meglio allenate tra voi). Estate 2023.

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time e Professor Layton and the New World of Steam – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Okay, potete sbarrare la casella del simulatore agricolo con elementi da GdR nella vostra scheda bingo del Direct. Stavolta, da Level-5, abbiamo Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, che promette tutti i dettami del genere ibrido. Sapete già a grandi linee cosa aspettarvi: uno scambio di ruoli a seconda dei casi, sia nella vita quotidiana che in battaglia. 2023. Ma, ammettiamolo, abbiamo perso la vostra attenzione all’altro titolo di Level-5 che abbiamo menzionato qui, vero? Sì, il caro vecchio gentleman ritorna con Professor Layton and the New World of Steam, di cui (teaser a parte) non sappiamo alcunché.

Mario Kart 8 Deluxe: Pass Percorsi Aggiuntivi – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Questa sì che è bella! Stavamo pronosticando l’inverosimile per il Pass Percorsi Aggiuntivi, ma nelle prossime puntate della nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe ci aspetta una vera sorpresa. La pista inedita, che supponiamo non sia nata nel tritacarne di Tour, è nientemeno che l’Isola Yoshi, reinterpretando il mondo di Yoshi’s Island anni dopo che lo fece Super Smash Bros. Brawl per qualche arcano motivo. Ma la novità più succosa è che abbiamo la conferma dell’aggiunta di piloti insieme alle piste: da Double Dash!! fa il suo ritorno Strutzi, con annessi colori. Primavera 2023. E altro che “che fretta c’era”, noi vogliamo la pista prima di subito!

Carrellata conclusiva – Tutti gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023

Ma guarda un po’: un’altra carrellata. Sapete già il nostro modus operandi qual è, non cercate neanche di fingervi sorpresi…

Minecraft Legends: un altro titolo che vanta la distinzione di essere pubblicato su Switch… da Xbox Game Studios. 18 aprile.

un altro titolo che vanta la distinzione di essere pubblicato su Switch… da Xbox Game Studios. Blanc: sopravvivere al freddo con un cervo e una volpe nera è molto romantico, se contiamo che il gioco esce il 14 febbraio.

sopravvivere al freddo con un cervo e una volpe nera è molto romantico, se contiamo che il gioco esce il Megaman Battle Network Legacy Collection: il gioco che completa la biblioteca di Megaman una volta per tutte, se non contiamo la sfortunata sotto-serie Legends. 14 aprile.

il gioco che completa la biblioteca di Megaman una volta per tutte, se non contiamo la sfortunata sotto-serie Legends. Have a Nice Death: per un articolo scritto alle tre di notte, iniziamo a vederci The Grim Adventures of Billy and Mandy, non vogliatecene. 22 marzo.

per un articolo scritto alle tre di notte, iniziamo a vederci The Grim Adventures of Billy and Mandy, non vogliatecene. WBSC eBaseball POWER PROS: non solo arriva da noi la serie di baseball che Konami si è (quasi) sempre rifiutata di esportare dal Giappone, ma è pure già disponibile !

non solo arriva da noi la serie di baseball che Konami si è (quasi) sempre rifiutata di esportare dal Giappone, ma è pure ! Disney Dreamlight Valley: le Terre del Branco de Il Re Leone arrivano nel gioco ad aprile 2023.

La “sorpresa” conclusiva

Ricordate il nostro incipit, qualche annuncio fa? Parlavamo di tradizioni. E se c’è una tradizione, è chiudere il Nintendo Direct con la rivelazione più importante, quella che ci lascia sempre in un poco decoroso stato di salivazione. Beh, sapevamo già che si trattasse di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (da cui le virgolette), ma non ci aspettavamo di avere subito un trailer doppiato in italiano. La calamità Ganon mette subito in chiaro le cose: “Avanzate, creature dell’ombra: usate il potere che vi ho donato… spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere… massacrateli senza pietà!” Seguono novità nel mondo di gioco, nelle abilità della tavoletta Sheikah, e nel gameplay con veicoli e velivoli steampunk. Come già sappiamo, 12 maggio con preordini da ora, 70 euro. Al day one, edizione per collezionisti con amiibo inedito di Link.

Ora sta a voi dirci la vostra: è valsa la pena di fare le ore piccole per riassumere tutto quanto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.