Horizon Forbidden West: nuove informazioni sullo Slitherfang

La data di uscita di Horizon Forbidden West, seguito del celebre open world sviluppato da Guerilla Games, si avvicinia, e negli ultimi tempi abbiamo ricevuto un sacco di trailer e notizie che hanno rivelato una serie di interessanti dettagli sul gioco. Oltre a informazioni di servizio come il rating ESRB e il peso del gioco, oppure informazioni sul gameplay come quella dei 6 stili differenti nello skill tree di Aloy, di recente un articolo di GameInformer ha svelato nuove informazioni sullo Slitherfang, uno dei nuovi robot che potranno essere affrontati.

Horizon Forbidden West: tutto quello che sappiamo ora sullo Slitherfang

Come già visto anche nel trailer di Horizon Forbidden West presentato ai The Game Awards di quest’anno, lo Slitherfang è un ibrido tra un serpente a sonagli e un cobra che può sputare acido velenoso. Oltre a ciò, possiede altre potenti abilità, come la possibilità di scavare nel terreno e nascondersi sotto terra, un attacco in corsa, un attacco elettrico e anche un attacco a impulsi sonici che proviene dai nodi nascosti nel collo, e che è in grado di assordare Aloy e renderla incapace attaccare per un breve periodo di tempo.

Il director Mathijs de Jonge ha anche affermato che tale robot ha ulteriori attacchi pericolosi e schemi imprevedibili e, detto ciò, crediamo si possa affermare tranquillamente che lo Slitherfang sembra essere un formidabile nemico. Egli è debole agli attacchi di ghiaccio, fuoco e plasma, ma sembra che, nonostante ciò, sarà comunque un nemico difficile da abbattere: i giocatori dovranno infatti essere costantemente in movimento, in quanto il pattern dello Slitherfang cambierà a seconda della sua salute e del tipo di tattiche che i giocatori usano contro di lui.

Horizon Forbidden West uscirà per PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022.