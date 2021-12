TGA 2021: mostrato un nuovo trailer di Horizon Forbidden West

Anche PlayStation e Guerrilla Games hanno avuto il loro momento di gloria sotto i riflettori dei TGA 2021 di stanotte, sfoggiando il loro Horizon Forbidden West

Nei The Game Awards c’è spazio per ogni tipo di piattaforma e gioco: si tratta di un luogo di celebrazione videoludica, dove si premia lo sforzo degli sviluppatori e si esprime l’apprezzamento per le opere uscite nel corso dell’anno; per una notte, le console wars si fanno da parte per dare spazio alla gioia del videogiocare. Nell’edizione di quest’anno ci si aspettavano fino a cinquanta giochi, tra nuovi annunci e titoli già presentati; e alcuni di questi, nonostante fossero stati mostrati già numerose volte, rimangono ancora in grado di esaltare l’utenza. Un esempio è senza dubbio Horizon Forbidden West, che nei TGA 2021 ha voluto esibire ulteriori dettagli del suo particolare mondo selvaggio e post-apocalittico.

Horizon Forbidden West ai TGA 2021

Essendo un titolo previsto per PS4 e PS5, si pensava che il rilascio su entrambe le console avrebbe in qualche modo intaccato la qualità generale del gioco, ma Guerrilla Games ha voluto già qualche mese fa rassicurare i fan, affermando come anche la versione della scorsa generazione donerà un’esperienza ugualmente immersiva. Inoltre, l’update per la next-gen sarà anche offerto gratuitamente, nel caso qualcuno voglia giocarlo poi su PS5, una volta rimediata la rara console Sony. E mentre il gioco viene atteso per febbraio del 2022, lo studio in questi mesi ha rilasciato vari aggiornamenti che andavano ad esporre il mondo di gioco dell’Occidente Proibito. Stanotte, ai TGA 2021, Horizon Forbidden West è tornato ancora in scena con i suoi paesaggi mozzafiato e spettacolari scene di lotta contro le pericolose macchine che infestano il mondo decaduto.

Incredible look at the game play from Aloy’s latest adventure in Horizon Forbidden West from @Guerrilla! #TheGameAwards pic.twitter.com/r86h8z3LaU — The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2021

