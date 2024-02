Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha già una data di uscita?

Un leaker azzarda un anticipo: a quattro ore dalla diretta, l’espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring ha una possibile data di uscita

Che il rumor di cui parliamo sia confermato o meno, poi, lo scopriremo nel giro di quattro ore, ma Elden Ring: Shadow of the Erdtree potrebbe già avere una data di uscita. Non riporteremmo dettagli dalla scena speculativa se non si trattasse di leaker affermati come, in questo caso, di Billbil-kun. Abbiamo già parlato dell’insider di Dealabs, e ora “sappiamo” (virgolette d’obbligo) che le attese potrebbero protrarsi un po’ più rispetto al lancio entro fine mese che alcuni hanno dato per certo. Qui sotto potete trovare il tweet del noto fiutatore di indiscrezioni, comprensivo di link per il rapporto completo sul forum di Dealabs. Del quale, per inciso, riportermo qui solo i dettagli salienti.

La data di uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è…

Se siete ancora qui con noi, vuol dire che volete vederci tagliare corto: ebbene, la data in cui per Elden Ring è prevista l’uscita dell’espansione Shadow of the Erdtree è (o sarà, se il trailer di oggi alzerà il sipario) il 21 giugno. La certezza da parte di Billbil-kun non c’è, o almeno non al 100%, ma l’uscita del DLC in edizione fisica rende quella di una pubblicazione estiva una possibilità concreta. Ci saranno due edizioni: la Game of the Year Edition, fissata a quota ottanta dollari (e quindi euro?), e la variante per collezionisti che toccherà il picco dei 260. La prima uscirà su PS5 ed Xbox Series X/S, mentre la seconda sarà anche disponibile per PC. Naturalmente, per conferme ufficiali lasciamo la parola a Bandai Namco tra quattro ore scarse.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Billbil-kun ha fatto di nuovo centro?