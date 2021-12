Horizon Forbidden West: svelato il peso e la data di preload

Tra pochissimo sarà possibile giocare a Horizon Forbidden West, il secondo capitolo dell’esclusiva Sony, e alcuni dettagli sembrano svelare il peso del gioco e la data in cui si potrà fare il preload

Ci troviamo quasi alla fine dell’anno, e ci affacciamo dunque alle prossime uscite programmate per il 2022. Gennaio si presenterà come un mese piuttosto tranquillo, con giusto alcune interessanti aggiunte per quanto riguarda il mondo PC: gli utenti avranno infatti la possibilità di giocare per la prima volta il reboot di God of War, uscito sulle console PlayStation, insieme anche all’intera saga di Uncharted, una tra le più note esclusive Sony. Ma le cose si faranno più eccitanti una volta giunto il mese successivo, con diversi nuovi importanti titoli in uscita, tra cui Dying Light 2, Sifu, Elden Ring e Horizon Forbidden West. Per quanto riguarda Horizon Forbidden West, sembra che siano anche trapelati alcuni dettagli sul peso del gioco e sulla data di preload.

Data di preload e il peso di Horizon Forbidden West

Mentre si potrà continuare a visionare i nuovi trailer di gioco e le impressionanti visual di Horizon Forbidden West, toccherà iniziare anche a fare un po’ di spazio sulle proprie console. Questo almeno è ciò che si può intuire grazie all’apparizione di Horizon Forbidden West nel database del PlayStation Store, il quale rivelerebbe non solo il peso che esso avrà su PS5, ma anche la possibile data in cui i giocatori potranno incominciare il preload del gioco per la versione di questa generazione di console. Per contro, ancora non sono stati svelati invece i dettagli riguardanti la versione per PS4. Ad ogni modo, il database dello store digitale indicherebbe come spazio necessario per l’installazione del gioco una cifra attorno ai 96GB, secondo la fonte che avrebbe scoperto questo particolare. Tuttavia, essa sostiene come alcuni titoli nel database mostrino a volte un numero maggiore di quello che poi viene effettivamente installato, con un margine di circa 10-20GB.

Questo significa che in realtà lo spazio occupato potrebbe raggiungere 70GB, a meno che non sia previsto già il peso aggiuntivo di una patch al day one. In più, l’inizio del preload potrebbe partire ufficialmente l’11 febbraio, seguendo poi il rilascio il 18 febbraio. Come accennato inizialmente, non si conosce invece il peso che dovrà essere apportato con il titolo per PS4. Tuttavia, Guerrilla aveva detto già da tempo come Horizon Forbidden West avrebbe raggiunto dei livelli di qualità ugualmente immersivi e dal gameplay fantastico. E comunque, lo studio offre un upgrade gratuito per i fortunati acquirenti di una PS5, nel caso si voglia usufruire anche delle altre funzionalità non inserite per la versione scorsa, come l’audio 3D, i caricamenti veloci e le sensazioni date dal pad DualSense.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.