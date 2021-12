3 migliori applicazioni musicali da provare

Scopriamo in questo articolo quali sono le migliori tre applicazioni musicali da provare assolutamente

Oggi, non siamo più limitati alla musica alla radio. Cuffie e smartphone ci permettono di ascoltare in movimento, non importa dove siamo. Con l’emergere degli smartphone sono arrivate le applicazioni musicali, che forniscono una vasta libreria di brani, artisti, generi e playlist tra cui scegliere. Anche se ci sono un sacco di opzioni quando si tratta di applicazioni musicali, diventa difficile trovare quella perfetta. Abbiamo raccolto tre delle migliori app musicali da provare.

Spotify

Ora, quando si tratta di streaming musicale gratuito, tutti hanno sentito parlare di Spotify. E per una buona ragione, Spotify è una piattaforma fantastica quando si tratta di ascoltare musica. Offre una moltitudine di generi, stili e artisti. Per questo motivo, sei destinato a trovare qualcosa che si adatti al tuo umore.

Spotify crea anche delle playlist suggerite che pensa che vi piaceranno. Lo fa osservando la tua storia di ascolto e compilando una lista di suoni simili. Questa è una caratteristica meravigliosa, in quanto ti permette di scoprire nuova musica che altrimenti non incontreresti.

Mentre la versione gratuita di Spotify è grande, si ha la pubblicità occasionale che interrompe la musica. Tuttavia, offrono un piano Spotify Premium che non contiene alcuna pubblicità!

YouTube

Un’altra app molto popolare per lo streaming della musica è YouTube. Puoi trovare praticamente qualsiasi canzone sulla piattaforma e goderti i loro video musicali. Se un video musicale non è disponibile, gli utenti caricano brani registrati con sfondi visivi, il che aumenta il fattore di intrattenimento.

YouTube ha anche una funzione ‘up next’ che crea una playlist basata sulla musica che stai ascoltando, o su canzoni simili che hai ascoltato prima. Questo ti aiuta a scoprire più brani da ascoltare; non importa l’impostazione, hanno sempre la collezione perfetta di musica.

Depositphotos

Infine, Deopsitphotos, una delle agenzie microstock in più rapida crescita nel mondo, che detiene i diritti di oltre 600.000 brani musicali ed effetti sonori! L’app stessa vanta un’interfaccia intelligente ed elegante, che rende la gestione dei tuoi file più facile che mai!

Musica Libera da Diritti

Su Depositphotos, puoi trovare musica di qualsiasi genere, umore e lunghezza. Puoi usare le loro tracce per vari scopi, come musica di sottofondo per podcast, pubblicità, campagne, video, post sui social media e altro.

Grazie alla loro vasta libreria di file musicali, troverai sempre la musica di sottofondo perfetta per i tuoi progetti; non importa l’impostazione, hanno il suono giusto per te.

Uno sguardo più da vicino alla libreria musicale

Stai cercando una musica coinvolgente che si adatti ad uno stato d’animo specifico? Non preoccuparti, Depositphotos ha tutto coperto. Hanno qualcosa per ogni occasione e ambientazione, che sia per una campagna di marketing per le vacanze o per un cortometraggio. Alcuni dei generi musicali che hanno da offrire sono:

Jazz & Blues

Reggae

Rock

Pop

Rap & Hip Hop

Classica

La lista continua, il che significa che troverai sicuramente qualcosa di adatto!

Cos’altro c’è sul tavolo

Cosa succede dopo aver trovato la traccia perfetta? Puoi usare gli effetti sonori per un video di animazione o un gioco. Forniscono così tante opzioni creative per far risaltare i tuoi progetti. Che si tratti di sfogliare immagini di alta qualità e video 4K, di fare pieno uso delle loro funzioni editoriali, o di esplorare modelli di design creativo e layout grafici.

Ecco un elenco delle altre funzioni fornite da Depositphotos, e un breve riassunto di ciascuna; per informazioni più dettagliate, assicurati di visitare il loro sito web:

Immagini – Foto, vettori, illustrazioni, collezioni, immagini gratuite.

Video – Acquista video stock di alta qualità a prezzi accessibili per arricchire i tuoi progetti e distinguerti dalla massa.

Editoriale – Dai un tocco di pepe alle storie di cronaca con file editoriali di alta qualità, sempre aggiornati, che presentano gli eventi mondiali più emozionanti.

Modelli – Dai un’occhiata alla gamma di modelli moderni, tematici e pronti per vari progetti

Sommario

Se stai cercando un servizio di streaming musicale o un sito web stock come creatore di contenuti, li abbiamo coperti tutti in questo articolo. Prova ognuno di loro e trova quello che si adatta meglio alle tue esigenze. Non dimenticare di aggiungere un po’ di brio alla tua routine quotidiana con ottima musica.