Skull and Bones: cosa sapere del nuovo titolo Ubisoft

In questa guida vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere su Skull and Bones, il nuovo titolo piratesco targato Ubisoft

Dopo un’attesa quasi infinita, finalmente Skull and Bones è pronto per essere rilasciato. Nonostante lo sviluppo travagliato, questo titolo ha attirato l’interesse di tantissimi giocatori che ora non vedono l’ora di poterlo finalmente provare con mano. Se anche voi siete interessati a Skull and Bones e volete saperne di più prima di acquistarlo, in questo articolo vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere sul nuovo gioco piratesco di Ubisoft.

Requisiti PC | Skull and Bones: cosa sapere

Per prima cosa vogliamo iniziare con una delle informazioni più importanti da sapere se avete intenzione di giocare Skull and Bones su PC: i requisiti di sistema. Questo titolo infatti non è proprio leggerissimo e per giocarlo al meglio è necessario avere un computer abbastanza performante. Qui di seguito potrete trovare i requisiti minimi e consigliati di Skull and Bones:

Requisiti Minimi Windows 10 CPU Intel i7 4790 / AMD Ryzen 5 1600 8GB di RAM Scheda video NVIDIA GTX 1060 da 6GB / AMD RX 570 da 8GB Almeno 65GB di spazio libero nel sistema di archiviazione (consigliato SSD)

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel i7 8700k / AMD Ryzen5 3600 16GB di RAM Scheda video NVIDIA RTX 2070 da 8GB / AMD RX 5700XT da 8GB Almeno 65GB di spazio libero nel sistema di archiviazione (consigliato SSD)



Infamia | Skull and Bones: cosa sapere

Nel mondo di Skull and Bones i pirati la fanno da padroni e per misurare il loro valore viene utilizzata l’infamia. L’infamia del vostro personaggio aumenterà nel corso dell’avventura man mano che completerete i contratti e altre attività piratesche, permettendovi così di salire di rango. Raggiungendo i ranghi più elevati la vostra fama tra i pirati crescerà e inoltre avrete anche la possibilità di sbloccare tanti nuovi contenuti come navi, armi, progetti e anche missioni.

Covi pirata | Skull and Bones: cosa sapere

Durante le vostre scorribande piratesche avrete modo di visitare tantissimi luoghi diversi, ma i più importanti saranno sicuramente i covi pirata. Questi luoghi fungono da piccoli hub di gioco e vi permetteranno di ottenere missioni ed accedere ad un gran numero di venditori diversi. In questi luoghi inoltre potrete anche incontrare tanti altri giocatori e interagire con loro mentre vi rilassate tra una battaglia navale e l’altra.

Eventi del mondo | Skull and Bones: cosa sapere

Come vi avevamo già accennato nei precedenti paragrafi, per proseguire su Skull and Bones è necessario accumulare Infamia e il metodo principale per farlo è attraverso il completamento dei contratti. Queste missioni sono molto varie e vanno da cose semplici come il recupero di tesori fino a complesse battaglie per ottenere il carico di una nave mercantile.

Oltre che con i contratti però è possibile ottenere Infamia anche partecipando agli eventi globali. Questi eventi sono in sostanza delle grandi missioni a cui possono partecipare un gran numero di giocatori. In genere queste attività sono molto lunghe e impegnative, ma completandole potrete ottenere tanta infamia e anche qualche ricompensa extra.

Navigazione pensata | Skull and Bones: cosa sapere

Controllare una nave pirata non è affatto facile e alcuni giocatori temono che Ubisoft abbia preso questo aspetto del gioco un po’ troppo seriamente, ma per fortuna non è affatto così. Il sistema di navigazione di Skull and Bones infatti è molto semplice e vi permetterà di controllare il vostro vascello senza troppe difficoltà.

Nonostante ciò però la fisica della nave durante la navigazione possiede alcuni elementi realistici di cui dovrete imparare a tenere conto. Ad esempio i vostri movimenti possono essere influenzati da cose come il tipo di nave utilizzata, la direzione del vento e addirittura il peso del vostro carico.

Meteo dinamico | Skull and Bones: cosa sapere

Un altro elemento di cui dovrete tenere conto durante la navigazione è il clima. Skull and Bones infatti presenta un meteo dinamico e imprevedibile che potrebbe improvvisamente trasformare una gita in barca in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Passare improvvisamente dal mare calmo ad una tempesta infatti può essere molto pericoloso, dato che se non reagirete in fretta potreste finire col danneggiare il vostro povero vascello.

Diversi tipi di navi | Skull and Bones: cosa sapere

Di sicuro ogni capitano pirata finisce con l’affezionarsi alla propria nave, ma questo non vuol dire che non possa usarne altre. Man mano che salirete di rango infatti sbloccherete la possibilità di acquistare tanti nuovi vascelli.

Queste navi non si differenziano solo per l’estetica ma hanno anche un gran numero di feature differenti. Ad esempio alcune navi pensate per la battaglia hanno un maggior numero di cannoni mentre altre invece vantano una stiva più capiente e si adattano meglio alle missioni di trasporto.

Tante opzioni di personalizzazione | Skull and Bones: cosa sapere

Ogni nave di Skull and Bones è diversa ma come se non bastasse avrete anche la possibilità di personalizzarle tutte in tanti modi diversi. Ad esempio è possibile equipaggiare sullo scafo delle armature in grado di proteggere da alcuni tipi di danni specifici, oppure montare arredi che offriranno diversi bonus passivi al vascello o alla ciurma. Infine ovviamente è anche possibile utilizzare tante decorazioni e modifiche estetiche per rendere ancora più bella la vostra nave pirata.

Abilità delle navi | Skull and Bones: cosa sapere

Ogni nave inoltre possiede delle abilità uniche. Ad esempio il brigantino infligge danni da speronamento maggiorati ed è in grado di far allagare i vascelli nemici, mentre la Padewakang è specializzata nelle armi esplosive e nel danneggiare le strutture. Imparare a conoscere a fondo tutte le abilità delle navi sarà fondamentale per riuscire a trovare quelle quelle che si adattano meglio al vostro stile di gioco e agli obiettivi dei contratti in corso.

Un mare di armamenti | Skull and Bones: cosa sapere

Ovviamente le vostre navi non saranno equipaggiate solamente con dei classici cannoni, ma potranno contare anche su tanti altri tipi di armamenti. Ad esempio avrete delle balliste in grado di infliggere enormi danni dalla distanza, mortai per bombardare i nemici dall’alto e anche equipaggiamenti in grado di riparare i vascelli alleati. Queste armi infliggono tipi di danni diversi e dovrete imparare ad alternarle spesso per far fronte a diverse minacce.

Furia | Skull and Bones: cosa sapere

Ovviamente in un gioco di pirati come questo non poteva assolutamente mancare il classico arrembaggio. Per abbordare una nave sarà prima necessario accumulare abbastanza furia, un valore che aumenterà automaticamente nel corso delle battaglie navali. Una volta che la vostra ciurma avrà accumulato abbastanza furia potrete affiancare il vascello bersaglio e dare il via ad uno spettacolare arrembaggio che vi permetterà di requisire facilmente tutto il carico presente nella loro stiva.

Diversi server | Skull and Bones: cosa sapere

Skull and Bones è un MMO in cui i giocatori hanno la possibilità di scontrarsi tra di loro in accese battaglie navali, ma volendo è anche possibile limitarsi a collaborare. Il gioco infatti è diviso in server PVP e PVE, permettendovi quindi di vivere questa esperienza piratesca come preferite.

Se volete prendere la mano con il titolo oppure giocare solo in compagnia di qualche amico vi consigliamo di scontrarvi con l’IA nei server PVE, mentre se invece volete cimentarvi in delle battaglie navali contro veri giocatori allora i server PVP sono la scelta giusta per voi.

Crossplay | Skull and Bones: cosa sapere

Infine è bene sottolineare che Skul and Bones supporta il crossplay tra tutte le piattaforme. Questo vuol dire che avrete sempre la possibilità di giocare con gli altri giocatori a prescindere dal fatto che possiedano il gioco per PC, PlayStation oppure Xbox. L’unico requisito per il crossplay è possedere un account uPlay, dato che questo vi permetterà di trovare facilmente i vostri amici che giocano da altre piattaforme.

Pronti a salpare!

Qui si conclude la nostra guida su cosa sapere su Skull and Bones. Adesso di sicuro vi sarete fatti un’idea più chiara di questo nuovo titolo Ubisoft e potrete decidere con più sicurezza se acquistarlo oppure no.

Skull and Bones è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.