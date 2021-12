Horizon Forbidden West: lo skill tree presenterà 6 stili differenti

Sony e Guerrilla Games hanno diffuso alcuni dettagli relativi alle caratteristiche dello skill tree dell’imminente Horizon Forbidden West

Mancano oramai poco meno di due mesi al lancio ufficiale dell’attesissimo Horizon Forbidden West, e tanto per stuzzicare i fan, Sony e Guerrilla Games hanno incrementato la frequenza degli update inerenti la nuova avventura di Aloy. E molto, in tal senso, ha contribuito il fatto che il gioco è il protagonista assoluto dell’ultimo numero di Game Informer, fattore che ha permesso la diffusione di nuove informazioni relative al gioco. E stavolta è toccato allo skill tree svelare alcuni dei sui segreti.

Horizon Forbidden West: nuovi dettagli per lo skill tree

A fare ordine in merito alle ultime informazioni diffuse, ci ha pensato un thread su Reddit, all’interno del quale è emersa la notizia seconda la quale lo skill tree della nuova produzione Guerrilla Games risulterà molto più vario e complesso che in passato. Lo studio aveva già accennato in precedenza alle migliorie apportate in tal senso, ma grazie all’articolo presente sulla rivista, apprendiamo oggi che tale meccanica offrirà sei differenti stili di gioco: il Guerriero, focalizzato sul combattimento corpo a corpo; l’Infiltratore, basato sullo stealth; il Cacciatore, specializzato negli attacchi a distanza; il Maestro delle Macchine, specializzato nell’hacking; il Sopravvissuto, che si concentrerà sulla salute e il recupero di risorse; il Trapper, specializzato nell’uso di trappole.

Ciascuna di queste categorie presenterà dalle 20 alle 30 abilità sbloccabili e ciascun ramo avrà il suo Valor Surge unico.

Oltre alle possibilità offerte dallo skill tree, Horizon Forbidden West incoraggerà differenti approcci ludici in svariati modi, come ad esempio per mezzo dell’upgrade dell’equipaggiamento, che potrà essere migliorato presso i vari banchi di lavoro. Le armi da utilizzare per avere la meglio sulle letali macchine, presenteranno differenti livelli di miglioria, e più le svilupperemo e più alte saranno le loro statistiche, così come aumenterà la capacità di munizioni legate alle armi a distanza (oltre alla loro tipologia).

Gli stessi abiti saranno influenzati da tali possibilità di potenziamento (si parla di 3-5 livelli per ciascun capo), e naturalmente anche questi oggetti vedranno modificate le loro statistiche in seguito alle varie migliorie.

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero molta, e noi di tuttoteK non vediamo l’ora che sia il 18 Febbraio, giorno in cui il titolo verrà rilasciato ufficialmente per PS4 e PS5.

