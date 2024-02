Nuova Mercedes Brabus Rocket 1000, un vero razzo!

L’azienda tedesca ha appena presentato la sua nuova Mercedes Brabus Rocket 1000, e il motivo per cui hanno deciso di chiamarla Rocket vi stupirà!

Sono ben 25 gli esemplari che la Mercedes ha prodotto, nati da elaborazione della AMG-GT. Questa nuova auto è fornita di ben 1.000 Cv sotto il cofano e una velocità di 316 km/h. Insomma, è davvero strabiliante, sembra che Mercedes voglia recuperare quanto fatto in Formula 1 e donare la potenza anche ai non piloti, che potranno guidare quest’auto come se fossero in una pista da campionato. Con queste caratteristiche diventa praticamente un razzo, infatti non a caso il preparatore tedesco Brabus l’ha chiamata proprio Mercedes Brobus Rocket 1000.

La Mercedes Brabus Rocket 1000 vola come un razzo!

Ciò che rende quest’auto diversa dalle altre berline sono le appendici aerodinamiche e i dettagli unici in fibra di carbonio, rendendola unica nel suo genere e facendola spiccare nella divisione sportiva di Affalterbach. Oltre al prosperoso alettone, si fanno notare molto anche gli archi passaruota in kevlar, i quattro scarichi posteriori con dettagli terminali in fibra di carbonio e i cerchi in lega monoblocco che mostrano i freni carboceramici e nascondono dei generosi pneumatici. Hanno messo una cura maniacale sia nell’unità elettrica, sia soprattutto nel motore V8 Mercedes-Amg. In particolare, il Twin-turbo benzina è stato incrementato nella sua cilindrata fino a 4,5 litri e 157 cv in più. Questo ha portato a un notevole incremento della coppia motrice che segna ben 1.820 Nm, ben 320 in più rispetto alla versione da 1.470.

Parlando della batteria, essa è fatta in ioni di litio da 6,1 kWh che permette all’auto di marciare in elettrico per circa 12 km. La Rocket 1000 è proposta a 450.000 euro più tasse, è una coupé ibrida a quattro porte e quattro posti ed emissioni Euro 6-d ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e di raggiungere i 200 km/h in 9,7 secondi Twin-turbo. Per raggiungere i 300 km/h invece gli bastano solo 23,9 secondi. L’auto nasce infatti come estremizzazione della Mercedes-Amg Gt 63 E Performance, dalla quale riprende l’impostazione ma in più ha una carreggiata di 67 mm e si differenzia per alcuni dettagli sia esterni che interni. In particolare, l’abitacolo è stato arricchito con degli elementi personalizzabili, realizzati con dei materiali di lusso.

Cosa ne pensate di questo nuovo capolavoro di Mercedes? Diteci la vostra nei commenti