Monsoon Studios: presenta Copper Jacket, per NES!

Vi ricordate i bei tempi del NES? Monsoon Studios sì ed è per questo che vi presentano Copper Jacket per la storica console della Casa di Kyoto

Esatto, avete proprio letto bene, lo sviluppatore indie Monsoon Studios ha dichiarato che la sua recente campagna di crowdfunding per sviluppare un titolo per NES, ma sarà anche su PC, è stata un vero e proprio successo. Vediamo dunque assieme che cosa si prevede per Copper Jacket! Non sentite già anche voi quell’atmosfera nostalgica tra gli anni Ottanta e Novanta?

Copper Jacket: l’arrivo su NES e PC

Sicuramente, dopo aver dato un’occhiata alle immagini che girano in rete ed al trailer, si può capire che tra le maggiori ispirazioni di questo gioco ci sono titoli storici come Contra, Coomando, Double Dragon, il primo Metal Gear e tanti altri che hanno stabilito uno standard di quel periodo.

Il titolo supporta poi la modalità due giocatori che dovranno destreggiarsi tra cinque mondi suddivisi in tredici livelli dove potranno potenziare le proprie armi. Inoltre è partito da un obiettivo iniziale di 9.000 dollari, ma grazie al supporto di 244 sostenitori, ha quasi raddoppiato l’idea iniziale raggiungendo i 16.000 dollari.

In Copper Jacket, il tuo ex capo (il comandante Zaslavsky) ha rapito la tua mogliettina nel tentativo di farti fare il lavoro sporco. La tua missione è sconfiggere questo sinistro comandante e salvare l’amore della tua vita. Entra in un gioco ricco di azione nei panni di un esperto di combattimento rinnegato che sfoggia un fucile militare e porta con sé un sacco di bombe pesanti.

Il titolo dovrebbe essere disponibile a partire da febbraio 2023 quindi, nell’attesa, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, sia retrò che non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!