John Travolta compie 70 anni! Ripercorriamo insieme la carriera ricordando i migliori film di John Travolta

Si è senza dubbio chiacchierato di lui dopo la sua comparsata al Festival di Sanremo 2024. Comparsata che ha avuto dei risvolti poco felici. Tuttavia John Travolta ha comunque alle spalle una carriera di tutto rispetto quali che siano le sue messe in scena sul palco dell’Ariston!

Un po’ di biografia…

John Travolta è un attore e cantante statunitense, nasce a Englewood in New Jersey, il 18 febbraio 1954, per cui ha appena festeggiato i suoi 70 anni. La sua consacrazione a livello internazionale si è avuto grazie al film musicale La Febbre del Sabato Sera del 1977 per il quale ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore. In realtà fin da piccolo John si dimostra interessato alla recitazione e decide che si dedicherà al suo sogno a tempo pieno nel 1971. In questo periodo, infatti, inizia a lavorare a diversi musical di Broadway iniziando a prendere contatti con il mondo cinematografico. Il suo esordio si ebbe con The Devil’s Rain nel 1975 con la regia di Robert Fuest. In seguito partecipa ad un altro horror, Carrie – Lo Sguardo di Satana, diretto da Brian De Palma. Ma andiamo a ricordare insieme quali sono i migliori film di John Travolta.

I migliori film di John Travolta: La Febbre del Sabato Sera (1977)

Il grande talento di John unito alle sue prime esperienze hanno convinto il regista John Badham a sceglierlo per la parte da protagonista in La Febbre del Sabato Sera. La trama ruota attorno al personaggio di Tony Manero che conduce una vita abbastanza noiosa, ma che si trasforma nel re delle discoteche il sabato sera. Si tratta di un film movimentato ma molto intenso capace di trattare temi importanti come l’emigrazione, l’uso di droga nelle discoteche, il razzismo, la violenza sessuale e la violenza tra bande. La Febbre del Sabato Sera è un successo tra il pubblico e la critica e diventa un cult immediatamente, inoltre non solo consacrerà John Travolta a livello globale, ma addirittura gli garantirà una candidatura agli Oscar come miglior attore.

I migliori film di John Travolta: Grease (1978)

Grazie a La Febbre del Sabato sera John Travolta ha la spinta necessaria per far parte di progetti simili, infatti diventa subito il protagonista Danny Zuko in Grease. In coppia con Olivia Newton-John diventano un duo iconico e leggendario di incredibile fascino e successo pronti a conquistare l’intero mondo. Infatti, il musical è diventato la più grande fotografia sociale e musicale degli anni ’50.

I migliori film di John Travolta: Pulp Fiction (1994)

John Travolta si ferma per qualche anno finché non viene scritturato da Tarantino per la parte di Vincent Vega in un altro film che è ora un cult. Infatti Pulp Fiction, oltre ad essere il film vincitore di una Palma d’Oro a Cannes conta anche un cast stellare. Accanto a Travolta infatti troviamo Samuel L. Jackson, Bruce Willis ed una splendida Uma Thurman. John Travolta con questo film ricevette una nuova candidatura agli Oscar e ai Golden Globe come miglior attore.

I migliori film di John Travolta: Face/Off (1997)

Face/Off è un film del 1997 diretto da John Woo nel quale John Travolta è coprotagonista insieme a Nicholas Cage. John Travolta interpreta la parte dell’agente FBI Sean Archer che riesce a catturare il suo vecchio nemico, ma è costretto ad assumerne l’identità per portare a termine una difficile missione. In seguito il criminale riesce ad evadere e a prendere il suo posto facendo in questo modo partire una lotta senza esclusione di colpi. Si tratta di un film che è un vero e proprio saggio sul cinema action che fa finalmente sparire la divisione netta fra bene e male. Le due controparti si scambiano continuamente il volto creando infiniti risvolti psicanalitici.

I migliori film di John Travolta: Hairspray (2007)

Hairspray è la versione cinematografica del musical Broadwayano del 2002. Alla regia troviamo Adam Shankman. La storia è ambientata negli anni ‘60 nel pieno dell’epoca del cambiamento. Tracy Turnbald è una ragazza che sogna di entrare a far parte del suo programma televisivo preferito dove sono parte del cast molti dei suoi compagni di scuola. Tuttavia, nonostante il suo talento della danza Tracy non riesce a superare le audizioni perché non corrisponde agli standard di bellezza imposti dal programma, ma grazie al suo entusiasmo la ragazza riuscirà a cambiare le cose. John Travolta in questo film interpreta Edna, la madre di Tracy. Il cambiamento dell’attore in questo musical è veramente incredibile, ma dimostra, ancora una volta, la bravura di John Travolta nell’interpretare qualsiasi tipo di personaggio gli si proponga.

I migliori film di John Travolta: Le Belve (2012)

Si tratta di un film diretto da Oliver Stone che unisce il dramma al crime e al thriller, un western moderno come auto al posto dei cavalli. Per John Travolta si trattava di una sceneggiatura originale che gli permetteva di mettere in scena cosa che accadono realmente ovunque. Il suo personaggio è il vero burattinaio di tutto ciò che accade, è lui che alla fine vince realmente. In questo film c’è un richiamo ad uno stile cinematografico diverso, più vecchio e vivace che crea un equilibrio tra la storia oscura e le immagini colorate.

