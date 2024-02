Borderlands: ecco le prime immagini del film!

Mancano pochi mesi all’uscita e la casa di produzione ha mostrato le prime immagini del film di Borderlands, basato sull’omonima saga di videogiochi tanto amata dai giocatori!

Da tempo era stato annunciato il film di Borderlands, tratto proprio dalla famosa serie di videogiochi che ha fatto divertire migliaia di giocatori. L’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ben tre anni fa, quando abbiamo saputo che Jack Black è entrato nel cast del film. Lionsgate, a pochi mesi dall’uscita, ovvero il 9 agosto, ha pubblicato online le prime immagini del film di Borderlands. Secondo quanto suggerito poi da Ariana Greenblatt, tra poco dovremmo anche vedere finalmente il primo trailer, probabilmente domani.

Le prime immagini del film di Borderlands

Nelle immagini possiamo dare un primo sguardo ai protagonisti del film. Troviamo Cate Blanchett nei panni di Lilith, una fuorilegge ricercata con un passato di cui non si sa nulla. Lilith torna al suo pianeta Natale di Pandora per trovare la figlia scomparsa di Atlas, il S.O.B più potente dell’universo, che sarà interpretato da Edgar Ramirez. Per compiere la sua missione, Lilith si unirà a una squadra di squilibrati del tutto inaspettata. Nel team troviamo Kevin Hart nel ruolo di Roland, un ex mercenario d’elite che cerca la redenzione. Ariana Greenblatt sarà Tiny Tina, una demolitrice preadolescente dal portamento selvaggio.

A proteggere Tina c’è Krieg, un uomo molto muscoloso che sarà interpretato da Florian Munteanu. A prestare il volto alla scienziata Tannis sarà Jamie Lee Curtis. Infine troviamo per l’appunto Jack Black, che darà la voce a Claptrap, un robot chiacchierone che sa sempre tutto. Questo team combatterà contro mostri alieni e dei pericolosi banditi per trovare e proteggere la bambina scomparsa. Questa bambina, in realtà, potrebbe nascondere un potere inimmaginabile. La salvezza dell’universo potrebbe dipendere da loro, ma durante il viaggio impareranno anche a tenersi l’uno con l’altro. Vi ricordiamo che il film uscirà il 9 agosto e il regista sarà Eli Roth.

Che ne pensate? Andrete a vedere il film? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

