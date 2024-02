Fortnite Festival: sta per arrivare Lady Gaga

Neanche i paparazzi si aspettavano una bomba, anzi, una granata appiccicosa simile: Lady Gaga sta per sbarcare su Fortnite Festival

Siccome con la scusa di Fortnite Festival possiamo vedere scontri a fuoco tra Eminem e The Weeknd senza manco più battere ciglio, va da sé che Lady Gaga sia la prossima. Cioè, è ovvio, di che stiamo parlando? Domani, 22 febbraio, la popstar più stravagante di sempre sbarcherà sull’isola ignara del fenomeno di costume videoludico del decennio. La collaborazione, come è avvenuto in questa stessa stagione con quel fetente di Peter Griffin, è chiacchierata da diverso tempo. Tant’è che la stessa cantautrice si è chiesta con un tweet di cinque anni fa cosa fosse “fortnight” (periodo di due settimane nell’inglese arcaico; noto per una gag de I Simpson tradotta in italiano come “le idi di questo mese”, ndr). E ora abbiamo un retweet con tanto di correzione sullo spelling, chiudendo così il cerchio.

Una “romance” così “bad” da includere sparatorie: Lady Gaga sbarca nel Festival (e non solo) di Fortnite

Naturalmente, se una skin arriva su Fortnite Festival, va da sé che si possa usare anche nelle altre modalità di gioco, il che vuol dire che vedremo ben presto Anonimo[280] colpirci da 400 metri o più con un fucile di precisione per poi vedere Lady Gaga ballare sulle note di Rick Astley. Perché la vita è fatta così. La cosa divertente è che non è nemmeno la collaborazione più folle che vedremo in futuro, non ora che Disney ha investito un miliardo e mezzo di dollari per scavarsi un generoso spazio virtuale nel battle royale di Epic Games. Non sappiamo se questo comporti beccarsi una fucilata in faccia da Elsa o qualcosa di simile, ma una cosa è certa: chiunque abbia dato per “morto” il gioco negli ultimi anni non passerà alla storia per il suo acume.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della bizzarra situazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.