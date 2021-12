Horizon Forbidden West: nuovo trailer incentrato sulle macchine

Un nuovo trailer di Horizon Forbidden West mostra nel dettaglio le macchine che andremo ad affrontare durante la seconda avventura di Aloy

Ormai è questione di mesi per l’uscita di Horizon Forbidden West di Guerrilla Games che ha ricevuto da poco un trailer incentrato sulle nuove macchine presenti nel gioco. Il video approfondisce quello che è stato già mostrato ai The Game Awards 2021, con maggiore focus sui vari tipi di creature che andremo ad incontrare. Sebbene Aloy abbia nuovi strumenti e abilità per affrontare al meglio le nuove bestie meccaniche, bisognerà prestare attenzione perché questi nemici risultano molto pericolosi, al di sopra di qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Spaventose macchine si mostrano nel nuovo trailer di Horizon Forbidden West!

Il nuovo trailer di Horizon Forbidden West mostra temibili macchine come il Rollerback, una sorta di armadillo corazzato che tenterà di ribaltare l’opposizione che vi attueremo; lo Slitherfang, un’enorme macchina simile a un cobra che può scivolare rapidamente attraverso la sabbia e scalare enormi edifici. Si vedono anche i Sunwings che sono sempre stati presenti nei video sin dalla rivelazione del gioco. Queste creature utilizzano i pannelli solari sulle loro ali per ricaricarsi d’energia e volare nel cielo.

La cosa interessante è che ogni Macchina mostrata ha il suo comportamento unico che Aloy può sfruttare a suo vantaggio. Ad esempio, se le macchine simili a scimmie stanno cercando risorse sollevando la polvere da terra, i giocatori potrebbero sfruttare la cosa per avvicinarsi di soppiatto ed eliminarli. Probabilmente ci sono ancora molte macchine che non sono state svelate e non vediamo l’ora di scoprirle in nuovi video, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 per PS4 e PS5.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Horizon Forbidden West? Quali delle nuove macchine vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.