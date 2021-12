Horizon Forbidden West: il titolo riceve il rating ESRB

Horizon Forbidden West ottiene il rating ESRB. Con il rating ESRB, l’uscita del popolare open world per console Sony si avvicina sempre di più

Il 2022 non potrebbe cominciare nel modo migliore. Nei primi mesi del 2022 sono previsti titoli del calibro di Elden Ring, Gran Turismo 7, Sifu e Dying Light 2. Ma non è finita qui, con l’ottenimento del rating ESRB l’uscita per il prossimo febbraio di Horizon Forbidden West è sempre più vicina. L’open world di Guerrilla Games, al contrario di quanto dichiarato inizialmente, sarà disponibile sia per PS4 che per PS5. Andiamo a scoprire i dettagli.

Horizon Forbidden West riceve il rating ESRB prima del lancio ufficiale a febbraio 2022

Il sistema di classificazione ESRB è un ente attivo in Nord America che si occupa di classificare tutti i giochi pubblicati nel continente Americano tramite una valutazione basata sul tipo di contenuti. Come è prassi nell’industria, quando un titolo riceve questo tipo di valutazione significa che manca veramente poco all’uscita. Uno dei giochi ad aver ricevuto di recente il rating ESRB è proprio l’atteso Horizon Forbidden West. Forbidden West nello specifico ha ricevuto il rating T, lo stesso del capitolo precedente, Zero Dawn. Tuttavia, ciò che è importante non è tanto la valutazione in sé, quanto il fatto che l’uscita del gioco si sta avvicinando.

Nonostante di questi tempi non ci sia l’assoluta certezza riguardo l’uscita di nessun titolo (i rimandi sono all’ordine del giorno), i rating riguardo l’età sono solitamente dati in prossimità dell’uscita dei giochi. Quando Horizon Forbidden West uscirà il prossimo 18 febbraio 2022, preparatevi a fare spazio sulle vostre console. Da quanto è trapelato nei giorni scorsi, la dimensione del download del titolo negli store digitali sarà infatti superiore a 96 GB.

