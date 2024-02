Udinese-Cagliari: dove vedere la partita?

Di Domenica la Serie A regala sempre moltissime emozioni. Scopriamo dove vedere Udinese-Cagliari

I diritti tv sono diventati parte integrante della nuova idea di calcio, sempre in costante mutamento. Le nuove tecnologie rappresentano di sicuro un vantaggio per le società, visto che la Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene però la piena esclusività. Il problema si pone in particolar modo per tifosi e utenti, costretti a cercare numerose notizie per completare il quadro delle informazioni. Pertanto questo articolo ha uno scopo chiaro: spiegare dove vedere Udinese-Cagliari e chi scenderà in campo.

La giornata 25 porterà ad uno scontro diretto in cui peserà qualsiasi errori. I friulani e i sardi hanno bisogno di punti per respirare un po’ e allontanarsi dalla zona calda.

Dove vedere Udinese-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 15esimo posto con 22 punti, l’Udinese arriva da un inaspettato successo contro la Juventus e, motivata per questi 3 punti, non vuole rallentare la sua corsa. Il Cagliari, dal canto suo, è penultimo a quota 18 e giunge da ben 4 ko di fila. Una situazione per nulla rosea, che sta mettendo a dura prova i ragazzi di Ranieri. Scopriamo allora dove poter vedere Udinese-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da poco, si è ritagliata da subito un importante spazio nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN offre l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce ulteriormente con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di visionare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, si nota un servizio completamente diverso. Il pacchetto permette la visione di tre gare di Serie A per ogni giornata, ampliando però l’offerta con i match di calcio femminile e le partite dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione si imprezioisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, rifacendosi al link che richiama NOWTV.

Chiusa la pratica piattaforme, eccoci alla risposta tanto attesa: Udinese-Cagliari sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 18 Febbraio, alle ore 15:00, teatro dell’incontro il Bluenergy Stadium di Udine. Ricordiamo di fornirsi di una VPN per navigare su internet in totale sicurezza.

Udinese-Cagliari, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula.

Una delle due riuscirà a vincere o regnerà l'equilibrio? Dateci il vostro parere.